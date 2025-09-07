Czy Marian Banaś walczy o kolejną kadencję prezesa Najwyższej Izby Kontroli? Czy "betonuje" NIK? Jakie plany zawodowe ma obecny prezes NIK po zakończeniu kadencji? Czy nie obawia się zemsty polityków PiS, gdyby ta partia wróciła do władzy? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta prezesa NIK Mariana Banasia w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy!

6-letnia kadencja prezesa NIK Mariana Banasia dobiegła końca 30 sierpnia. Na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 9-12 września 2025 r., planowany jest wybór nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli spośród dwóch kandydatur: popieranego przez PiS Tadeusza Dziuby oraz kandydata rządzącej większości Mariusza Haładyja. A co jeśli w parlamencie żadna z kandydatur nie uzyska większości głosów?

W miniony piątek gruchnęła wieść, że Najwyższa Izba Kontroli chce, by prokuratura wyjaśniła, czy w jednej z kluczowych kontroli rynku obrotu farmaceutykami w Polsce doszło do bezprawnego nacisku na kontrolerów. Ma chodzić o groźby, a także powoływanie się na wpływy u... Mariusza Haładyja. Czy to element zakulisowej walki o zablokowanie wyboru Haładyja na fotel prezesa NIK?

Kilkanaście dni temu "Rzeczpospolita" poinformowała, że w NIK jest wiele konkursów na dyrektorskie stanowiska i mają je wygrywać ludzie Mariana Banasia. Według dziennika przez pięć lat nie można będzie ich odwołać. Czy Marian Banaś "betonuje" NIK? W rozmowie nie zabraknie pytań o efekty najgłośniejszych kontroli z ostatnich lat.

Marian Banaś, prezes NIK / Mikołaj Poruszek / RMF24

