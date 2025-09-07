"Dzięki wam Polska jest bezpieczna żywnościowo. Zawdzięczamy wam nasze bezpieczeństwo" - mówił do rolników w czasie uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze prezydent Karol Nawrocki. "Z polskiej wsi idzie mądrość, która pozwala wygrać wybory" - zauważył następca Andrzeja Dudy.

Prezydent Karol Nawrocki na Jasnej Górze / Waldemar Deska / PAP

Polska wieś to serce polskiej tradycji i naszego dziedzictwa narodowego - mówił na Jasnej Górze prezydent Karol Nawrocki. Polska zapisana jest w polskiej wsi, w waszym pielęgnowaniu tożsamości, naszej narodowej tradycji, naszych narodowych wartości - wyliczał.



Nawrocki dziękował też członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, Kołom Gospodyń Wiejskich a także wszystkim mieszkańcom wsi, którzy - jak podkreślał Nawrocki - wychowują kolejne pokolenia patriotów, służą w wojsku czy straży granicznej. Zaznaczył jednocześnie, że chce czasów bez wojny, w których polska wieś będzie tylko żywić, a nie będzie musiała bronić.

Prezydent RP Karol Nawrocki (L) oraz przeor klasztoru na Jasnej Górze Samuel Pacholski (P) / Waldemar Deska / PAP

Jestem głosem polskiej wsi - w Polsce i na całym świecie - zapewniał w swoim wystąpieniu prezydent. Dodał, że liczy na przyjęcie przez parlament zgłoszonego przez siebie projektu ustawy o ochronie polskiej wsi, zawierającego zakaz wykupu polskiej ziemi, "bo tyle mamy Rzeczpospolitej, ile mamy ziemi". Wskazał też na konieczność zbudowania mniejszości blokującej dla umowy handlowej UE z Mercosur.

Karol Nawrocki podziękował rolnikom za to, że poparli go w wyborach prezydenckich. Wy w tym roku zebraliście także plon polskiej demokracji. Dziękuję polskiej wsi za poparcie mojej kandydatury i za to, że mogę was reprezentować - mówił na Jasnej Górze.