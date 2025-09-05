Najwyższa Izba Kontroli chce, by prokuratura wyjaśniła, czy w jednej z kluczowych kontroli rynku obrotu farmaceutykami w Polsce doszło do bezprawnego nacisku na kontrolerów. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, chodzić ma o groźby, a także powoływanie się na wpływy u człowieka, który już niebawem może zasiąść w fotelu prezesa NIK.

/ RMF FM

Z ustaleń Krzysztofa Zasady wynika, że NIK przygotowała zawiadomienie do śledczych w związku z zachowaniem dyrektora generalnego Głównego Instytutu Farmaceutycznego. W tej instytucji od miesięcy trwa wielka kontrola w sprawie "Działania organów państwa dla zapewnienia dostępności produktów leczniczych i legalności obrotu nimi".

Kontrolerzy mają wiele pytań, wniosków o przygotowanie pisemnych odpowiedzi i różnego rodzaju dokumentów. To - w opinii szefostwa inspektoratu - dezorganizuje pracę tej instytucji, dlatego dyrektor miał zagrozić kontrolerom skargą.

Ta skarga miałaby zostać wniesiona już do Marcin Haładyja - murowanego kandydata na nowego prezesa NIK. Dyrektor powoływał się na znajomość z nim twierdząc, że po objęciu stanowiska może zmienić sposób prowadzenia kontroli.

Dziennikarz RMF FM czeka na stanowisko GIF w tej sprawie.

Do zmiany w fotelu prezesa NIK ma dojść jeszcze w tym miesiącu. Wybór nowego prezesa planowany jest na wrześniowym posiedzeniu Sejmu.