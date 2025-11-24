Co zmieniło się po aktach dywersji na torach? Jak chronione są linie kolejowe? Czy sygnał radio-stop jest cały czas używany? Kiedy zostanie uruchomiony system łączności cyfrowej GSM-R? Dlaczego w Polsce nie działa jeszcze Europejski System Zarządzania Ruchem? Na te i inne pytania odpowie Dariusz Klimczak, minister infrastruktury i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Dariusza Klimczaka zapytamy także o to, czy przed świętami może dojść do strajku na kolei. Czy premier i minister spotkają się z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Kolejarzy? Co Dariusz Klimczak sądzi o postulatach związkowców?

Czy minister infrastruktury planuje kontrolę w CPK? Co dalej z wariantami trasy S7, przeciwko którym protestują mieszkańcy podkrakowskich gmin? Kiedy bez problemów będzie można przejechać trasą S7 z Warszawy do Gdańska? O to również zapytamy naszego gościa.

