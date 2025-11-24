"To można by określić krótko - sukces prezydenta Karola Nawrockiego, porażka Polski" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Czaputowicz - były minister spraw zagranicznych, odnosząc się do najnowszej wersji planu pokojowego dla Ukrainy. "To wszystko osłabia stanowisko Ukrainy, osłabia naszą pozycję. Nie jesteśmy przy stole rozmów, nasze interesy nie są uwzględniane. Stajemy się państwem, które jest zagrożone" - wyliczał.

Czaputowicz o planie pokojowym: Sukces Nawrockiego, porażka Polski Jakub Rutka / RMF FM

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl .

"Nawrocki delegitymizował Zełenskiego"

Dlaczego w kontekście planu pokojowego dla Ukrainy Jacek Czaputowicz mówił o sukcesie prezydenta Karola Nawrockiego? Gość RMF FM tłumaczył, że w dokumencie znalazły się postulaty, które wcześniej publicznie formułował następca Andrzeja Dudy. Chodzi m.in. o niedopuszczenie Ukrainy do członkostwa w NATO czy zrównanie ideologii banderowskiej z faszyzmem.



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czaputowicz o planie pokojowym: Sukces Nawrockiego, porażka Polski

Prezydent Nawrocki delegitymizował prezydenta Zełenskiego. Odmówił przyjęcia zaproszenia do Kijowa. I oto mamy taki punkt, że tam będą przeprowadzone wybory w przeciągu 100 dni. Czyli chodzi o pozbycie się z życia politycznego prezydenta Ukrainy. To jest pewna zbieżność - analizował były minister spraw zagranicznych.

Prezydent Karol Nawrocki i cała klasa polityczna występowała przeciwko udziałowi Polski w misji stabilizacyjnej, pokojowej na terenie Ukrainy. Nie ma tej misji. Ten teren jest oddany Ukrainie i wpływom Rosji. Czyli tutaj jest też pełny sukces - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

"Nie jesteśmy do tego przygotowani"

Jacek Czaputowicz / RMF FM

Czaputowicz mówił w RMF FM także o tym, jak Stany Zjednoczone wyobrażają sobie obecnie europejski ład.

Wyobrażają sobie od zwycięstwa Donalda Trumpa, że będą miały porozumienie z Rosją, a inne obszary będą podporządkowane. To dotyczy Unii Europejskiej, to dotyczy Polski. My mentalnie nie jesteśmy do tego przygotowani - ostrzegał były szef MSZ.

Porozumienie przewiduje podpisanie szeregu umów gospodarczych między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Przewiduje powołanie ciała koordynującego współpracę, przewiduje powrót Rosji na salony, do grupy G8 - wyliczał.



My nie jesteśmy gotowi na poprawę stosunków z Rosją. Nie mamy konsulatów, jesteśmy postrzegani jako najbardziej wrogie państwo. Zamknęliśmy kolejne konsulaty. Relacje dyplomatyczne są żałosne albo ich w ogóle nie ma. Oczywiście jest do tego uzasadnienie - analizował Czaputowicz.

Inne państwa też mają trudną relację z Rosją, ale jednak utrzymują kanały dyplomatyczne - inaczej niż my. Na wariant nowego ładu, który ja określam jako koncert Stanów Zjednoczonych i Rosji, w ogóle nie jesteśmy gotowi - ocenił.



"Biznes chce zysków"

Dlaczego Stany Zjednoczone robią polityczny zwrot w kierunku Rosji i nie chcą, by została ona w znaczący sposób ukarana za agresję na Ukrainę? Jacek Czaputowicz przyznał, że widzi dwie potencjalne przyczyny przyjmowania takiego stanowiska przez władze USA.

Biznes amerykański chce współpracy, zysków. Rosja ma bardzo dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o surowce energetyczne. Te gospodarki mogą się uzupełniać. Wspólna eksploatacja Arktyki może służyć i biznesowi amerykańskiemu, i poprawie bilansu płatniczego Stanów Zjednoczonych - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

Drugi element to jest próba, nie wiem, czy będzie udana, przyciągnięcia Rosji po to, żeby razem równoważyć tego głównego przeciwnika Stanów Zjednoczonych, jakim są Chiny - sugerował Czaputowicz.

Czaputowicz o "kompromitacji na cały świat"

Zdaniem Jacka Czaputowicza Polska powinna wspierać członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, jednocześnie zabezpieczając nasze interesy.

Ale też przyjąć do wiadomości, że nasze bezpieczeństwo może się wiązać z pewnymi stratami krótkookresowymi, jeśli chodzi o korzyści dla polskich rolników - zastrzegł.

Powinna być bardzo aktywna polityka prointegracji Ukrainy w Unii Europejskiej, bo to jest jedyne okienko możliwe. Jeżeli my się i tu postawimy przeciwko, no to po prostu kompromitacja na cały świat - alarmował.

Były szef MSZ zwrócił uwagę, że zgodnie z konstytucją, za politykę zagraniczną odpowiada rząd.

Pan prezydent powinien przestać przeszkadzać. Premier Donald Tusk powinien przywołać do porządku wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który miał bardzo wiele szkodliwych, antyukraińskich wypowiedzi - sugerował Czaputowicz.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

