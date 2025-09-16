Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Przemysław Wipler - poseł Konfederacji, wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. To właśnie komisja śledcza będzie jednym z tematów naszego porannego programu - zapytamy, dlaczego jej prace tak się przeciągają i czy w ogóle mają jeszcze sens.

Przemysława Wiplera zapytamy ponadto, czy alerty RCB działają prawidłowo i czy mamy odpowiednie procedury działania w sytuacjach zagrożenia. Czy 10 września - w dzień, kiedy rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną - państwo zdało egzamin?

Czego możemy spodziewać się po wizycie Karola Nawrockiego w Berlinie i Paryżu? Czy uda mu się coś uzyskać w sprawie reparacji i umowy Mercosur? Kto komu wypowiedział polityczną wojnę - Jarosław Kaczyński Konfederacji czy Sławomir Mentzen PiS-owi? Czy za dwa lata możliwa jest koalicja PiS i Konfederacji? To kolejne pytania, które usłyszy poseł Konfederacji.

Przemysław Wipler w RMF FM / Mikołaj Poruszek / RMF FM

