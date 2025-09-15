Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM, stwierdził, że Polska chce zbudować „funkcjonalny, prosty system ostrzegania – taki jak ma Ukraina”. W tym celu niedługo spotka się ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy.
Gdyby zawyły teraz syreny - długi, trzyminutowy sygnał modulowany. To co obaj powinniśmy zrobić? - od tego pytania rozmowę z Czesławem Mroczkiem rozpoczął Grzegorz Sroczyński.
W czasie alarmu należy szukać bezpiecznego schronienia, nie należy przebywać na otwartej przestrzeni. Trzeba kierować się do pomieszczeń, które gwarantują nam jakąś ochronę, więc poszukiwać schronienia po prostu - mówił wiceszef MSWiA.