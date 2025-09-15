Wakaty w policji

Czesław Mroczek był pytany także o wakaty w policji. Mamy 110 tys. etatów (do wypełnienia - przyp. red.). Na koniec roku będziemy mieli 101 tys. [zatrudnionych - przyp. red.], co oznacza, że w sposób istotny odbudowaliśmy potencjał liczbowy policji. W roku 2026 będziemy dalej chcieli przyjąć i przeszkolić, tak jak w ostatnich dwóch latach około 7 tys. osób - mówił wiceszef MSWiA.

Już zbliżymy się do modelu docelowego, gdzie wakaty będą na poziomie trzech, czterech procent - powiedział Mroczek.

Najwięcej policjantów brakuje w Warszawie. W aglomeracji warszawskiej wakaty wynoszą ok. 20 proc., a było niemal 30 proc. - przyznał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jeżeli ktoś zaczyna pracę w policji w Warszawie, ile on zarabia na rękę, ze wszystkimi dodatkami - zapytał Sroczyński.

Jeżeli to jest młody człowiek, nie nie płaci podatku, na rękę ma blisko 7 tysięcy złotych, a teraz będzie miał plus 1800. Grubo ponad 8 tys. zł - ujawnił wiceminister.

I zastrzegł: Tych pieniędzy jeszcze nie było. Teraz to było 6, blisko 7 tysięcy. Natomiast od lipca rzeczywiście będziemy wypłacać wyrównanie. Ustawa jest w Senacie, mam nadzieję, że Senat przyjmie tę ustawę.

Czesław Mroczek liczy też, że nie będzie kłopotu z podpisem prezydenta.

Czesław Mroczek / Mikołaj Poruszek / RMF FM