Z Przemysławem Wiplerem porozmawiamy w Porannej rozmowie w RMF FM m.in. o tym, dlaczego prace komisji ds. Pegasusa tak się przeciągają i czy mają jeszcze sens.

Zapytamy, czy alerty RCB działają prawidłowo i czy mamy odpowiednie procedury działania w sytuacjach zagrożenia. Czy 10 września państwo zdało egzamin?

Czego możemy się spodziewać po wizycie Karola Nawrockiego w Berlinie i Paryżu? Czy uda mu się coś uzyskać w sprawie reparacji i umowy Mercosur?

Kto komu wypowiedział polityczną wojnę? Jarosław Kaczyński Konfederacji czy Sławomir Mentzen PiSowi? I czy za dwa lata możliwa jest koalicja PiS i Konfederacji?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Przemysław Wipler w RMF FM / Mikołaj Poruszek / RMF FM

