Czesława Mroczka w Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy między innymi o szczegóły śledztwa dotyczące eksplozji rosyjskiego drona w Osinach. Pojawi się też pytanie jak wygląda sytuacja na polskiej granicy z Niemcami i Litwą.

Wideo youtube

Czy dojdzie do otwartego konfliktu między Pałacem Prezydenckim a rządem, po tym jak do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko m. in.: Mariuszowi Błaszczakowi i Sławomirowi Cenckiewiczowi? Jaka jest skala deportacji cudzoziemców? O to też zapytamy wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.

W ostatnim czasie Straż Graniczna poinformowała o kolejnych incydentach, do których doszło przy granicy z Białorusią. Czy znów narastają ataki wobec polskich funkcjonariuszy?

