Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz edukacja zdrowotna stała się memem. Minister funduszy i polityki regionalnej krytykuje polską edukację. Jak do tych zarzutów odniesie się szefowa resortu edukacji? Jaki procent podstawy edukacji zdrowotnej poświęconej zdrowiu seksualnemu będzie od września nieobowiązkowy? Dlaczego nie ma jeszcze rozporządzenia w sprawie tego przedmiotu? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej.

Ilu nauczycieli edukacji zdrowotnej brakuje? A ile osób ma już uprawnienia do nauczania przedmiotu? Czy będzie podręcznik do edukacji zdrowotnej w klasach 4-8? Czy zmieni się podstawa programowa tego przedmiotu od września? Czy będą oceny z edukacji zdrowotnej?

Czy koalicji rządowej grozi rozpad? Jakie są scenariusze po ostrych słowach, które padły między premierem Donaldem Tuskiem a minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz? Czy szefowi rządu udało się zdyscyplinować minister funduszy i polityki regionalnej? Czy Polska 2050 może wyjść z koalicji?

Minister edukacji zapytamy także o słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na temat polskiej szkoły, które padły podczas Zlotu Gwiaździstego organizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Duchowny m.in. powiedział, że z polskiej młodzieży chce się zrobić to samo, co chciał Hitler. Co o tej wypowiedzi sądzi ministra edukacji i jak odpowie na zarzuty?

Poruszymy również kwestie kadrowe w szkołach - rekordową liczbę nauczycieli emerytów i braki w systemie. Jak ministerstwo chce przyciągnąć młodych do zawodu? Wróci też temat nadgodzin nauczycieli i propozycji ich rozliczania.

Zapytamy także o prace domowe - czy MEN rozważa powrót do obowiązkowych zadań czy uważa temat za zamknięty?

