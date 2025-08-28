Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Zapytamy go m.in. o to, co z odpartyjnieniem spółek Skarbu Państwa. Czy będą dalsze zmiany personalne w ich zarządach? Czy stać nas na szybką budowę elektrowni jądrowej? Kto w polskim rządzie odpowiada za transformację energetyczną? Te i inne pytania Tomasz Terlikowski zada swojemu gościowi. Zapraszamy!

Wojciecha Balczuna zapytamy też o audyty w spółkach Skarbu Państwa, wypłatę dywidend, planowane debiuty giełdowe i możliwość finansowania Starlinków dla Ukrainy przez SSP, by obejść prezydenckie weto. Porozmawiamy też o tym, jakim ministrem chciałby być: rewolucjonistą czy może strażnikiem zastanego w resorcie systemu.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

