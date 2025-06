"To jest decyzja premiera. Zobaczymy, kto będzie ministrem edukacji 1 września" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji z Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. Pytana przez Tomasza Terlikowskiego o to, kiedy nastąpi rekonstrukcja rządu powiedziała, że do końca lipca. "Najpierw trzeba ułożyć relacje z koalicjantami. Wiemy w KO, że jesteśmy drudzy do rozmów, bo najpierw premier musi ułożyć swoje relacje i koalicję na nowo z przedstawicielami Lewicy, PSL i Polski 2050. Ministrem się bywa. Nikt z nas nie ma wielkiego przywiązania do stanowiska" - dodała.

Będzie nowy minister edukacji? Nowacka: Zobaczymy. Ministrem się bywa Mikołaj Poruszek / RMF FM Co nowego w kolejnym roku szkolnym? Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM rozpoczął od pytania od słuchacza, czy lekcje w szkole będą krótsze. Nie będzie krótszych lekcji, szkoła jest do nauki - powiedziała Barbara Nowacka, odnosząc się także do kwestii nowych technologii oraz lekcji religii czy etyki. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Będzie nowy minister edukacji? Nowacka: Zobaczymy. Ministrem się bywa Kiedy widzę, że już w przedszkolu pojawiają się nowe technologie, to mam powody do obaw. Wprowadzamy przepisy, które wesprą szkoły, które chciałyby wydać zakaz używania smartfonów w szkole, natomiast moim zdaniem nie powinien być to zakaz odgórny wydany przez ministra, ale możliwość zakazu w czasie rozmów z rodzicami (...). W nowym roku szkolnym lekcje religii we wszystkich szkołach będą na pierwszej lub ostatniej lekcji - powiedziała minister edukacji, zapowiadając także, w przyszłym roku nie będzie tzw. godzin czarnkowych. Barbara Nowacka przypomniała także, że od 1 września 2025 roku do szkół wchodzi edukacja obywatelska, edukacja zdrowotna i nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego. Czy edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa? O to także Barbara Nowacka była pytana w Porannej rozmowie w RMF FM. Nigdy nie było tak zapowiadane. Rok próby i zobaczymy. To jest sensowne podejście. Dziś na pewno wiemy z danych jedno: jest wielkie zainteresowanie wśród nauczycieli zapisywaniem się na oferowane przez nas studia, które robiliśmy we współpracy z uczelniami medycznymi. Tam było po kilka osób chętnych na jedno miejsce. Widać też - jak popatrzymy na nasze społeczeństwo - bardzo duże zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą zdrowia. To kwestia zdrowia psychicznego, diety, ruchu, profilaktyki - powiedziała minister edukacji. Barbara Nowacka odpowiedziała też m.in. na pytanie słuchacza RMF FM, pana Przemysława, czy popiera połączenie MEN z Ministerstwem Nauki. Jest to jeden z pomysłów, natomiast środowisko akademickie wolało być odseparowane od edukacji. Ja widzę plusy i jednego i drugiego rozwiązania - powiedziała. Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Czy KO naciska na Szymona Hołownię, by je zablokował? Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o informacje, które pojawiają się w mediach na temat tego, że są naciski na marszałka Szymona Hołownię, by nie zwoływał Zgromadzenia Narodowego. Myślę, że prezydent elekt zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia - powiedziała Barbara Nowacka. Myślę, że są to informacje medialne. Nie wyobrażam sobie, że dziś, kiedy jest tak wiele znaków zapytania, ktoś podejmował działania, które miałyby wpłynąć na Szymona Hołownię. Tu chodzi o spokój społeczny, o nic innego. Widzimy, że były wielkie pomyłki na niekorzyść Trzaskowskiego, ale były też pomyłki na niekorzyść Nawrockiego. Na końcu pewnie okaże się, że ta różnica jest mniejsza niż była, ale niestety to Karol Nawrocki wygrał te wybory. Premier Tusk mówił od początku, że każdy zasługuje na to, żeby jego głos był dobrze policzony - powiedziała. Mam poczucie, że mimo nieprawidłowości, które widzimy w liczeniu głosów, to jednak Rafał Trzaskowski prawdopodobnie nie wygrał. Ale chciałabym mieć pewność - dodała. Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie! Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm. Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<. Zobacz również: Zgorzelski: Z naszej perspektywy prezydentem RP został wybrany Nawrocki

