"W sportach zimowych nigdy nie byliśmy potęgą. Ale mamy kilka szans medalowych " - mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM Witold Bańka pytany o to, ile medali Polacy mogą zdobyć podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. "Na pewno jeśli chodzi o skoczków - ich forma w ostatnim czasie zwyżkuje. (...) Myślę, że się przełamią" - ocenia szef Światowej Agencji Antydopingowej. “Kamil Stoch to jest zawodnik fantastycznie przygotowany - na pewno mentalnie, na pewno do zwyciężania. Jeśli z formą trafił - to nie zawiedzie" – dodaje gość Roberta Mazurka.

