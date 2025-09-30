Jesteśmy w niechlubnej czołówce Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wielkość deficytu finansów publicznych. Budżet na 2026 rok mi się nie podoba, ale ważniejsze jest to, że agencje obniżają nasze ratingi – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Leszek Balcerowicz. Jak podkreślił były minister finansów, rząd dezinformuje Polaków, twierdząc, że wszystkiemu winne są rosnące wydatki na obronność. Zasugerował, że należałoby zastanowić się nad sensownością utrzymywania takich programów jak 800 plus.

Leszek Balcerowicz o budżecie Polski i programie 800 plus Marcin Suchmiel / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Leszek Balcerowicz o budżecie Polski i programie 800 plus

Balcerowicz: Próbuję demaskować dezinformację

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy podoba mu się projekt budżetu na 2026 rok. Nie chodzi o to, czy mi się podoba, czy nie. Mnie się nie podoba, ale ważniejsze jest to, że agencje ratingowe obniżają nasze ratingi, a jednocześnie wierzyciele liczą sobie wyższe odsetki. Jesteśmy w niechlubnej czołówce Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wielkość deficytu finansów publicznych - mówił Leszek Balcerowicz.

Były wicepremier i minister finansów nie zgadza się z przekazem rządu, że wszystkiemu winne są wielkie i wciąż rosnące wydatki na obronność. Jeżeli rząd to mówi, to dezinformuje opinię publiczną - podkreślił.

Tego nie da się tłumaczyć zwiększonymi wydatkami obronnymi. Dlatego właśnie próbuję demaskować tę dezinformację - mówił Balcerowicz. Wydatki zbrojeniowe to generalnie jest od jednego procenta do trzech-czterech, a wydatki łącznie w Polsce to prawie pięćdziesiąt procent. To jest więcej niż w Danii, która uchodzi za kraj rozdętego budżetu - podkreślił.

Balcerowicz o 800 plus: Jaki jest sens?

Mamy rekordowo wysokie łączne wydatki budżetowe. Już przegoniliśmy Szwecję i Niemcy. Te ogromne wydatki, jak zawsze gdy są one duże, wynikają nie z wydatków obronnych, tylko wydatków socjalnych. A w Polsce mamy takie pozycje miliardowe, dziesiątki miliardów, które nie mają ekonomicznego sensu - mówił gość RMF FM.

Nie wspierają wzrostu gospodarczego, ani nie mają społecznego sensu, bo trafiają do biedniejszych i bogatszych. I tu dochodzę do tych sztandarowych pozycji, mianowicie 800 plus między innymi - wyjaśnił.

Jeżeli trafia to do osób bogatszych, jaki jest sens, żeby trafiało tam, gdzie nie ma ubóstwa? To powinno być ograniczone. Poza tym elementarna odpowiedzialność wymaga tego, żeby popatrzeć na całość - powiedział Balcerowicz.

Koalicja Tuska prowadzi politykę, która jest zła, albo powiedzmy łagodniej niedobra. Nie tylko z punktu widzenia interesów naszego kraju - mówię o polityce gospodarczej, żeby było jasne - ale także z punktu widzenia ich notowań - stwierdził ekonomista.

Budżet zagrożeniem dla Polski?

Leszek Balcerowicz był pytany, czy zgadza się z tezami, że taki budżet jest zagrożeniem dla stabilności finansów państwa. Jestem też tego zdania, przy czym można mówić o pełzającym niebezpieczeństwie. To nie jest tak, że nagle... - mówił były minister finansów.

Co jest tutaj wskaźnikiem? No właśnie agencje ratingowe. A drugie to ile my płacimy za zaciągane długi? My płacimy w granicach sześciu procent, a Francja, która ma dużo wyższy deficyt, płaci około czterech procent. Nie mówię o Niemczech, które są bardziej zdyscyplinowane i płacą w granicach dwóch, trzech procent - powiedział ekonomista.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.