Gościem wtorkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Apoloniusz Tajner, były trener kadry skoczków narciarskich, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy z nim między innymi o tym, co dzieje się z polskimi skoczkami, którzy w tym sezonie dalecy są od mistrzowskiej formy. Czy to tylko przejściowe kłopoty? Co zawiodło? Czy to już czas na zmianę trenera?