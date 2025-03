"Nie ma planu podnoszenia wieku emerytalnego. Chcemy zachęcać osoby starsze do dłuższej aktywności na rynku pracy. Zachęcamy pracodawców, m.in. do skracania czasu pracy" – mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, posłanka Nowej Lewicy.

Trudne czasy

Rozmowa rozpoczęła się od oceny wstąpienia Donalda Trumpa przed Kongresem.

Nie ziściły się najczarniejsze scenariusze, że się obudzimy w nowej rzeczywistości po przemówieniu Trumpa w Kongresie (...). Niezależnie od tego, w jak trudnych czasach się znaleźliśmy, najważniejszy jest spokój i liczenie na siebie - mówiła Tomaszowi Terlikowskiemu minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nie twierdzę, że obudziliśmy się w lepszym świecie. Żyjemy w takich czasach, jeżeli chodzi o politykę globalną, że kiedy nie budzimy się w świecie gorszym, to jest to powód do umiarkowanego, ale jednak spokoju - dodała polityczka.

W kontekście wczorajszej zapowiedzi premiera Donalda Tuska o tym, że trzeba przygotować się na trudne czasy, powiedziała, że "bezpieczeństwo socjalne i dobrostan, także w tych trudnych czasach są niezwykle ważne dla budowania odporności". Za to odpowiedzialny jest jej resort.

Jak koalicja ocenia uchwałę SN ws. procedury zmiany płci?

Rozmowa zeszła na tematy krajowe. Tomasz Terlikowski zapytał o wczorajsze orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Mówi ono, że osoba, która chce zmienić płeć, powinna móc sprostować akt stanu cywilnego, bez procesu, w który będą zaangażowani jej rodzice . Izba określiła, że tego typu sprawy powinny być rozpoznawane w trybie postępowania nieprocesowego.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM dociekał, czy ta decyzja obowiązuje, czy też nie. Koalicja rządząca kwestionuje bowiem skład Izby Cywilnej SN (zarzut dotyczy udziału tzw. neo-sedziów). Sama uchwała została wydana w związku z zapytaniem Zbigniewa Ziobry, któtry skierował je jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Dziemianowicz-Bak przyznała, że co do treści ta uchwałą ją cieszy, bo konieczność pozywania rodziców przez osobę zmieniającą płeć "jest nieludzkim prawem".

Decyzje Sądu Najwyższego w składzie, który budzi wątpliwości, budzą wątpliwości. Niezależnie od tego, czy nam się podoba ich treść, czy się nie podoba - zastrzegła posłanka Nowej Lewicy.

Terlikowski zwrócił uwagę, że spawa jest kluczowa dla bardzo wielu osób, które są w tej chwili w procedurze uzgodnienia płci. Czy będą musiały pozywać rodziców, czy nie będą musiały? Mówiąc inaczej, czy Zbigniew Ziobro i Małgorzata Manowska (prezes SN - red.) załatwili im tę sprawę? - pytał dziennikarz RMF FM.

Co do treści tej decyzji - jest to dla mnie oczywiste: nie powinno się musieć wzywać swoich rodziców - i w sensie moralnym, i w sensie społecznym. Chaos prawny, w który wprowadził nas Zbigniew Ziobro, powoduje, że może pan redaktor zadawać tego rodzaju pytania - odparła polityczka.

Mam nadzieję, że w pewnym momencie będziemy mogli procedować projekt ustawy (...), tak żeby osoby transpłciowe, osoby, które potrzebują wsparcia w tej sytuacji ze strony państwa, nie napotykały przeszkód - dodała.

Pytanie o emerytury groszowe

Przyszedł czas na pytania do Słuchaczy. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wylosowała pytanie dotyczące problemu tzw. emerytur groszowych Czy ta kwestia zostanie rozwiązana? Czy będzie minimalny staż uprawniający do emerytury?

Chodzi o najniższe świadczenia emerytalne, które są wypłacane w wysokości proporcjonalnej do zgromadzonego przez seniora kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne. Otrzymują je osoby, które nie spełnią warunków do otrzymania najniższej emerytury.

Jeżeli chodzi o emerytury stażowe, to w Sejmie aktualnie znajdują się projekty, w tym jeden projekt poselski mojego klubu Lewicy. O emeryturach stażowych rozmawiamy z koalicjantami. Natomiast stanowisko resortu, którym kieruję, jest oczywiście pozytywne - powiedziała szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.

Seniorzy dłużej na rynku pracy

Bez podniesienia wieku emerytalnego stopniowo nasze wszystkie emerytury będą groszowe - zwrócił uwagę Terlikowski. I zapytał, czy rząd ma pomysł, co z tym zrobić.

Nie ma planów podnoszenia obowiązkowego wieku emerytalnego i tego robić nie będziemy. Natomiast to, nad czym pracujemy i co już wdrażamy, to jest taka przebudowa polskiego rynku pracy, żeby zachęcał osoby starsze do pozostania na tym rynku - odpowiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Nie wystarczy tylko namawiać osoby starsze, mówić: "słuchajcie, pracujcie dłużej, to będziecie mieli wyższą emeryturę". Trzeba dostosować też te warunki pracy. Osoby starsze np. z zupełnie naturalnych przyczyn czasem częściej chorują, czasem szybciej się meczą. Zachęcamy pracodawców do tego, żeby umożliwiali skrócenie czasu pracy - mówiła szefowa resortu.

W jaki sposób to się dzieje?

Na przykład w ustawie, która w tej chwili trafiła do Senatu, została już przyjęta przez Sejm, zawarliśmy takie dofinansowania do zatrudniania seniorów, które pozwalają na realne oszczędności na kosztach zatrudnienia właśnie dla pracodawców. Dofinansowanie do zatrudniania emerytów to jest realna materialna, finansowa korzyść - stwierdziła Dziemianowicz-Bąk.

Terlikowski zapytał o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Jeżeli mielibyśmy coś zrównywać, to w dół - powiedziała polityczka.

Co z tymi dziećmi?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę, że rząd musi też działać w sprawie demografii "od drugiej strony, czyli wspierać dzietność, politykę prorodzinną".

Wskazała na rozbudowę sieci żłobków, program "Aktywny rodzic", przywrócenie finansowania in vitro.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF zwrócił uwagę, że 19 marca wchodzi świadczenie dla rodzin i dla par, które mają wcześniaki. Czy ZUS jest przygotowany na obsługę dodatkowych wniosków?

Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że ZUS jest na to przygotowany, także kadrowo, a system działa.

Wyjaśniła też, że jeśli komuś przysługuje urlop macierzyński w dniu wejścia w życie ustawy (19 marca), to taka osoba jest uprawniona do skorzystania z tego uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, oczywiście o taki wymiar, jaki dziecko spędziło w szpitalu.

Korzystając z obecności na antenie, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, zwróciła się z apelem ws. innego świadczenie, które obsługuje ZUS - rentę wdowią.

Z tego pół miliona złożonych wniosków, zaledwie 10 proc. to wnioski złożone przez mężczyzn. Szanowni panowie, wam również także przysługuje to świadczenie. Spróbujcie się zainteresować - apelowała.

Czy będą ograniczenia w programie 800 plus?

Tomasz Terlikowski zapytał o zapowiedź premiera o zabraniu 800 plus niepracującym matkom.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie toczą się żadne prace na temat programu 800+. Nie widziałam także żadnego rządowego projektu - odpowiedział Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jeżeli mówimy o uprawnieniach obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej, to te sprawy reguluje rzeczywiście ustawa, tak zwana ustawa pomocowa, która jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale na ten moment nie pojawił się żaden projekt, który miałby cokolwiek zmieniać w programie 800 plus. Ale to oczywiście nie znaczy, że nie jesteśmy gotowi do jakichkolwiek rozmów - powiedziała szefowa ministerstwa. Dodała też, że znakomita większość Ukrainek przebywających w Polsce, pracuje.

Ostatni temat rozmowy dotyczył prac nad ustawą o związkach partnerskich.

Jesteśmy po konferencji uzgodnieniowej, czyli to ostatni etap przed Komitetem Stałym, po konsultacjach publicznych. Jest to projekt rządowy, więc przechodzi cały proces rządowy legislacji. Oczywiście, do ostatniego momentu, do chwili, kiedy projekt stanie na Radzie Ministrów, nie wiemy, co będzie - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

