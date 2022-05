"Nigdy takiego spotkania nie będzie. Dla władz rosyjskich Zełenski to zło wcielone. Nikt nie będzie go uwiarygadniał" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dr Adam Eberhardt, oceniając, że nie ma szans na negocjacje Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. "Myślę, że 9 maja Putin przede wszystkim pochwali się, że prowadzi świętą wojnę przeciwko całemu światu" - zaznaczył dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już trzeci miesiąc. Zbliża się 9 maja, wielkie święto w Rosji. Czym pochwali się tego dnia Putin? Myślę, że przede wszystkim pochwali się, że prowadzi świętą wojnę przeciwko całemu światu, bo już troszkę rosyjska retoryka przechodzi w te klimaty. Nie docenił sił oporu ukraińskiego. Nie docenił olbrzymiej ilości sprzętu i uzbrojenia, które napływa na Ukrainę. Znalazł się trochę w kropce - mówił gość RMF FM.

Czy Mołdawia rzeczywiście może być kolejnym celem Putina? Mołdawia jest bezradna, pozbawiona armii, bardzo słaba gospodarczo, bardzo podzielona wewnętrznie, więc jest świetnym celem z punktu widzenia rosyjskiego, oskrzydlałaby Ukrainę. Przede wszystkim armia rosyjska musiałaby dojść do granic Mołdawii. Samymi siłami z Naddniestrza Rosja Mołdawii nie zajmie. Jeżeliby w najbliższych tygodniach lub miesiącach wojny Rosja zajęła część obwodu odeskiego, wówczas rzeczywiście Mołdawia niczym kostka domina może upaść kolejna - ocenił Eberhardt.

Czy bitwa o Donbas faktycznie jest kluczowa dla losów wojny? Nie uważam, że po jednej bitwie będziemy cokolwiek wiedzieli. To jest wojna na wyczerpanie. Rosja będzie się starała zniszczyć Ukrainę, bo taki jest cel Putina, a Donbas ma tutaj charakter pomocniczy i jest pierwszy na linii frontu. Czym więcej Ukraina ma sprzętu, uzbrojenia, tym trudniej będzie Rosjanom zajmować kolejne miasta powiatowe i to jest kluczowe - mówił dyrektor OSW.

Wojenna propaganda Rosji przybiera na sile. Lista wrogów Rosji rośnie. Mam wrażenie, że to strategia, czym więcej wrogów, tym większa chwała. Trochę oszaleli, ale trochę kalkulują rozsądnie. Społeczeństwo rosyjskie zapłaci olbrzymią cenę za tę wojnę. Rosyjskie społeczeństwo nie zrozumiałoby, gdyby taką olbrzymią cenę miało płacić tylko za "operację specjalną" na Ukrainie. To musi być w propagandzie święta wojna, konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, z Zachodem - mówił Eberhardt.

Turcja zapewnia, że wkrótce doprowadzi do spotkania Putina z Zełenskim. Nigdy takiego spotkania nie będzie. Dla władz rosyjskich Zełenski to zło wcielone. Nikt nie będzie go uwiarygadniał. Władze rosyjskie starają się zniszczyć państwowość ukraińską. Absolutnie nie wyobrażam sobie takiego spotkania - zaznaczył ekspert od spraw wschodnich.