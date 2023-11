„Położyliśmy na stole propozycję dojścia do 8 proc. PKB na służbę zdrowia. (…) Nie było zgody pozostałych partii na to” – tak Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem, mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o negocjacjach koalicyjnych. Zapytany opinię na temat stanu finansów państwa i tzw. dziurę Morawieckiego stwierdził, że jego zdaniem „jest to opowieść nietrafna”.

Jeśli chcemy mieć rozsądnie zorganizowane państwo, to na tym państwie nie można oszczędzać. Jeżeli państwo jest trwale niedofinansowane, to zawodzi ludzi - stwierdził Zandberg.

Prowadzący rozmowę Grzegorz Sroczyński zapytał swojego o gościa o opinię, czy rząd, który chce zawiązać koalicja KO, PSL. Polski 2050 i Lewicy, będzie bardziej socjaldemokratyczny czy neoliberalny.

Większość, która się kroi po tych wyborach, to jest większość z dominacja sił konserwatywno-liberalnych. Nie ma się tu co czarować. Platforma jest częścią międzynarodówki chrześcijańsko-demokratycznej, centroprawicowej, ruch Szymona Hołowni należy do międzynarodówki liberalnej, PSL jest na konserwatywnym skrzydle chadecji - wyliczał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jak przekonywał, w Polsce trzeba zwiększyć nakłady na publiczną służbę zdrowia. Wydajemy na to za mało - mówił Zandberg. Jak zaznaczył, w rozmowach koalicyjnych Partia Razem złożyła propozycję podniesienia wydatków na służbę zdrowia do 8 proc. PKB.

Położyliśmy na stole propozycję dojścia do 8 proc. (...) jesteśmy ludźmi racjonalnymi i wiemy, że z dnia na dzień, z roku na rok tych środków nie podniesiemy. Chcieliśmy dojść do 8 proc. na koniec kadencji. (...) Nie było zgody pozostałych partii na to - zapewnił Zandberg, którego partia ostatecznie nie przystąpiła do umowy koalicyjnej z KO, PSL, Polska 2050 i Lewicy.

Pytany o to, czy istnieje "dziura Morawickiego" w finansach publicznych, o czym usiłują przekonywać zwłaszcza politycy Koalicji Obywatelskiej, Zandberg odparł: Polska nie jest krajem bardziej zadłużonym niż przeciętna europejska, więc opowieść o tym, że jesteśmy w szczególnie złej sytuacji - jeżeli chodzi o dług publiczny - moim zdaniem jest nietrafna.

