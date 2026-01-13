"Cyfrowe czołgi już tu są. To był najpoważniejszy atak na infrastrukturę energetyczną, który miał na celu wyłączenie prądu obywatelom pod koniec grudnia" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że Polska miała do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej. "Byliśmy bardzo blisko blackotu" - ocenił.

Wideo youtube

Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM do sytuacji z końca ubiegłego roku, gdy doszło do licznych ataków na polski sektor energetyczny. Sytuacja była trudna do opanowania także, że ze względu na trudne warunki atmosferyczne.

Gawkowski w RMF FM: Byliśmy blisko blackoutu

Wicepremier przyznał, że "Polska mierzyła się wówczas z najpoważniejszym atakiem na infrastrukturę energetyczną, który miał na celu wyłączenie prądu obywatelom pod koniec grudnia". Mieliśmy do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej. Cyfrowe czołgi już tu są. Byliśmy blisko blackoutu - stwierdził minister cyfryzacji.

Zakłócone wybory w Polsce 2050. To był kolejny cyberatak?

Dopytywany zaś o to, czy sytuacja z wyborami na przewodniczącego Polski 2050, które "z przyczyn technicznych" nie zostały w poniedziałek rozstrzygnięte także miała związek z cyberatakiem, stwierdził: Tutaj nie mam żadnej wiedzy.

Podkreślił, że sprawa została zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będzie postępowanie sprawdzające. Nie wykluczam żadnego scenariusza - wskazał. Opieramy się na takiej sytuacji: w partii (Polska 2050 - red.) może wiedzą więcej. Służby sprawdzą, ale co tam się wydarzyło? Nie wiem. Na pewno to jest problem dla Polski 2050 - stwierdził.

W stawce o fotel lider Polski 2050 są Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henning-Kloska.

Na sugestię prowadzącego, że w interesie rządu Donalda Tuska jest to, że aby Polska 2050 przetrwała i została częścią koalicji rządzącej, wicepremier Krzysztof Gawkowski stwierdził wprost: wątpie, żeby politycy i polityczki Polski 2050 chcieli odejść z rządu.

"Polityczne weto"

Minister Krzysztof Gawkowski był pytany także o weto prezydenta w sprawie ustawy cyfrowej. Prezydent odmówił złożenia podpisu pod tą ustawą tłumacząc to m.in. próbą cenzurowania treści w internecie. Podkreślił, że był gotów spotkać się z Karolem Nawrockim, by omówić wszystkie kwestie dotyczące tej ustawy.

Prezydent chce wprowadzić narrację, że cokolwiek znika z internetu to jest to atak na wolność słowa. Mamy do czynienia z wetem politycznym. Nie wiem, czy prezydent czytał Orwella, ale tej ustawy na pewno nie czytał - stwierdził Gawkowski.