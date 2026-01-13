"Cyfrowe czołgi już tu są. To był najpoważniejszy atak na infrastrukturę energetyczną, który miał na celu wyłączenie prądu obywatelom pod koniec grudnia" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że Polska miała do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej. "Byliśmy bardzo blisko blackotu" - ocenił.
Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM do sytuacji z końca ubiegłego roku, gdy doszło do licznych ataków na polski sektor energetyczny. Sytuacja była trudna do opanowania także, że ze względu na trudne warunki atmosferyczne.
Wicepremier przyznał, że "Polska mierzyła się wówczas z najpoważniejszym atakiem na infrastrukturę energetyczną, który miał na celu wyłączenie prądu obywatelom pod koniec grudnia". Mieliśmy do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej. Cyfrowe czołgi już tu są. Byliśmy blisko blackoutu - stwierdził minister cyfryzacji.
Dopytywany zaś o to, czy sytuacja z wyborami na przewodniczącego Polski 2050, które "z przyczyn technicznych" nie zostały w poniedziałek rozstrzygnięte także miała związek z cyberatakiem, stwierdził: Tutaj nie mam żadnej wiedzy.
Podkreślił, że sprawa została zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będzie postępowanie sprawdzające. Nie wykluczam żadnego scenariusza - wskazał. Opieramy się na takiej sytuacji: w partii (Polska 2050 - red.) może wiedzą więcej. Służby sprawdzą, ale co tam się wydarzyło? Nie wiem. Na pewno to jest problem dla Polski 2050 - stwierdził.
W stawce o fotel lider Polski 2050 są Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henning-Kloska.
Na sugestię prowadzącego, że w interesie rządu Donalda Tuska jest to, że aby Polska 2050 przetrwała i została częścią koalicji rządzącej, wicepremier Krzysztof Gawkowski stwierdził wprost: wątpie, żeby politycy i polityczki Polski 2050 chcieli odejść z rządu.
Na sugestię prowadzącego, że w interesie rządu Donalda Tuska jest to, że aby Polska 2050 przetrwała stwierdził: wątpię, żeby politycy i polityczki Polski 2050 chcieli odejść z rządu.
Minister Krzysztof Gawkowski był pytany także o weto prezydenta w sprawie ustawy cyfrowej. Prezydent odmówił złożenia podpisu pod tą ustawą tłumacząc to m.in. próbą cenzurowania treści w internecie. Podkreślił, że był gotów spotkać się z Karolem Nawrockim, by omówić wszystkie kwestie dotyczące tej ustawy.
Prezydent chce wprowadzić narrację, że cokolwiek znika z internetu to jest to atak na wolność słowa. Mamy do czynienia z wetem politycznym. Nie wiem, czy prezydent czytał Orwella, ale tej ustawy na pewno nie czytał - stwierdził Gawkowski.