"Nie wybieram się do PSL. Trzeba budować jednak formację środka, w której powinni być politycy Polski 2050, PSL, samorządowcy, przedsiębiorcy"- mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski, polityk Polski 2050, wiceminister obrony narodowej.

Grzegorz Sroczyński zaczął rozmowę od tematu nr 1 dzisiaj w Polsce - azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry na Węgrzech. Polityk niechętnie komentował tę sprawę: Jest dość oczywista, Fundusz Sprawiedliwości był wykorzystywany do korupcji politycznej. Minister sprawiedliwości powinien mieć odwagę zmierzenia się z wymiarem sprawiedliwości - powiedział Zalewski. Zarzuty są poważne, są uzasadnione - podkreślił.

Zalewski w PSL?

Grzegorz Sroczyński odczytał następnie pytanie od posła Andrzeja Śliwki z PiS. "Był pan w dziewięciu partiach politycznych od prawicy po lewicę, bo tak trzeba interpretować obecność w Platformie Obywatelskiej. (...) Czy przypadkiem nie jest tak, że już pan mentalnie jest gdzieś indziej, w dziesiątej swojej partii, gdzie przewodniczącym jej jest Władysław Kosiniak-Kamysz?"

Nie myślę o członkostwie w Polskim Stronnictwie Ludowym. Myślę o tym - i o tym mówię od dawna - aby wrócić do tego, co było mocną stroną Polski 2050, a mianowicie do tego, abyśmy byli trzonem razem z PSL, które traktuję jako absolutnie najbliższego sojusznika, silnej formacji centrum. To jest w moim przekonaniu dzisiaj, dzisiaj najważniejsze - odpowiedział Zalewski.

