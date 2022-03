"Nie sądzę, żeby w Polsce był klimat dla radykalnych podwyżek cen ropy naftowej" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Wojciechowski. Ekonomista i były minister finansów przyznał, że "ostatnie zakupy zapasu ropy przez Orlen nie są przełomową sprawą". "Orlen po prostu musi kupować ropę, żeby dywersyfikować swoje dostawy, bo nie wystarcza ta ropa, która przypływa rurociągiem Przyjaźń" – wyjaśnił Wojciechowski.

To są zakupy doraźne. To nie jest wypełnianie magazynów - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Wojciechowski w kontekście zakupy zapasu ropy przez Orlen.

Głównym dostawcą (ropy do Polski - przyp. red.) jest Arabia Saudyjska, ale sprowadzano też wcześniej ropę z Nigerii. Orlen dywersyfikuje swoje dostawy, bo nie wiadomo, co się wydarzy - dodał.

"Mamy do czynienia z wysoką inflacją, a jednocześnie z oznakami osłabienia wzrostu gospodarczego"

Mamy do czynienia z wysoką inflacją, a jednocześnie z oznakami osłabienia wzrostu gospodarczego, co będzie prowadziło prawdopodobnie będzie prowadziło do zjawiska stagflacji, czyli stagnacji i inflacji - wyjaśnił ekonomista.

Bianka Mikołajewska zapytała swojego gościa także o to czy dla wszystkich uchodźców, którzy uciekli z Ukrainy przed wojną do Polski, znajdzie się praca.

To na krótką metę jest nierealne, ale realna, skierowana na rynek pracy, powinna być polityka rządu, który w tym zakresie, czyli nakierowania uchodźców - tak naprawdę nazwijmy to - migrantów czasowych, być może osiedleńczych - odpowiedział Wojciechowski.

