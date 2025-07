Ostatnie wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa mogą sugerować, że zmienił swój stosunek do Rosji i jej przywódcy Władimira Putina. Na ile realna i głęboka jest ta zmiana? Jakie może mieć skutki? M.in. o tym Piotr Salak rozmawiał w Radiu RMF24 z Robertem Pszczelem - byłym szefem Biura Informacyjnego NATO w Moskwie.

Władimir Putin i Donald Trump / ALEXEY NIKOLSKY/AFP / East News

"Czerwone linie Trumpa są dosyć ruchome"

W wywiadzie dla Radia RMF24 były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie Robert Pszczel stwierdził, że obecne działania prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Rosji są raczej elementem gry politycznej niż faktyczną zmianą stanowiska.

Trump negocjuje trochę jak dyplomaci radzieccy i rosyjscy. Oni najpierw tworzą problem, potem stawiają żądania, których nie da się spełnić, a na końcu proponują kompromis - mówił ekspert.

Problem z czerwonymi liniami Trumpa jest taki, że one są dosyć ruchome. Dzisiaj są takie, jutro mogą być inne - zauważył.

Czy za zmianą tonu wypowiedzi Trumpa idą realne działania, pozytywne z punktu widzenia zaatakowanej przez Rosję Ukrainy? Pszczel wymienił w tym kontekście m.in. utrzymanie statusu uchodźców ukraińskich w USA.

Gość Piotra Salaka ocenił, że podejście amerykańskiego przywódcy do wojny na Ukrainie "pozostaje transakcyjne i pozbawione silnego pierwiastka etycznego".

Zrozumiał chyba to, co mówiło mu wiele osób - że Putin go w jakimś sensie kiwa. No a na to nie może sobie pozwolić z różnych względów - podkreślił Pszczel.

Czy zawieszenie walk jest możliwe?

Premier Donald Tusk zasugerował w środę, że istnieje wiele znaków wskazujących na możliwość zawieszenia wojny za naszą wschodnią granicą. Zdaniem Roberta Pszczela na razie nie widać twardych dowodów na poparcie tej tezy.

Putin mógłby przerwać wojnę jutro. Dopóki będzie wierzył, że może przełamać Ukrainę, zawieszenia broni nie będzie - zaznaczył ekspert. Przekonywał, że kluczem do zmuszenia Rosji do zakończenia wojny jest maksymalne podniesienie jej kosztów - zarówno militarnych, jak i gospodarczych.

Rosja nie jest kolosem, który może sobie pozwolić na robienie wszystkiego, co zaświta w głowie Putinowi - podsumował Pszczel.