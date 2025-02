"Sugeruję kolegom z PiS, żeby sobie wyguglali, co to jest prezydencja. Być może niespecjalnie wiedzą" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Szłapka - minister ds. Unii Europejskiej. W ten sposób odpowiadał na zarzuty opozycji, która wytyka rządzącym, że mimo polskiej prezydencji w Radzie UE w Warszawie nie odbędzie się unijny szczyt. O czym my rozmawiamy? To jest trochę sztuka dla sztuki" - ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Wideo youtube "Nie może być drugiego Monachium" Wyłączną kompetencję do zwoływania szczytu ma przewodniczący Rady Europejskiej - tłumaczył w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Szłapka. Nie jest sztuką zorganizowanie w dowolnym mieście szczytu o niczym. Sztuką jest to, żeby to, co jest na agendzie, było zgodne z naszym interesem - przekonywał minister ds. UE. Podkreślał też, że kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE nie prowadzi polityki zagranicznej w imieniu wspólnoty. W rozmowie pojawił się też temat przyszłości Ukrainy i rozmów pomiędzy delegacjami USA i Rosji w Rijadzie. Nie może być drugiego Monachium, decydowania o przyszłości jakiegoś państwa bez udziału tego państwa. Tego się musimy trzymać. Musimy wspierać Ukrainę i to robimy - podkreślał Adam Szłapka. "Musimy być gotowi wziąć odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo" Czy nieoficjalne informacje o tym, że potrzebny będzie kolejny szczyt w Paryżu, dowodzą tego, że ten pierwszy był nieudany? To było ważne spotkanie, rozmowa najważniejszych największych państw europejskich, w tym Wielkiej Brytanii, sekretarza generalnego NATO, przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącej KE o tym, co jest dzisiaj dla Europy najważniejsze, czyli bezpieczeństwie - ocenił w RMF FM Adam Szłapka. Musimy blisko współpracować w ramach NATO, blisko współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, ale my musimy być gotowi wziąć odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Polska tutaj jest bardzo wiarygodna, bo my wydajemy prawie 5 proc. PKB na obronę - analizował gość Piotra Salaka. Zobacz również: Władysław Kosiniak-Kamysz gościem Porannej rozmowy w RMF FM

