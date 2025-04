Prof. Dariusz Jemielniak / Piotr Mazur / RMF FM

Polityka USA, AI, totalitaryzmy i radykalizacja społeczeństwa

Jak się kończy brak odpowiednio wysokich nakładów na edukację? Brakiem odporności społecznej na dezinformację i treści promowane przez radykałów w mediach społecznościowych i przestrzeni publicznej. Donald Trump i Elon Musk są dla siebie stworzeni - mówi Jemielniak, tłumacząc, że prezydent USA jest niemal całkiem pozbawiony kontaktu ze sferą internetową i najnowszymi technologiami, a Musk z kolei jest technologicznym potentatem.

Media społecznościowe promują treści skrócone, szybkie komunikaty. Skrótowość formy pomaga w promowaniu radykalnych treści - ocenia Jemielniak. Do tego dochodzi rozwijające się niemal bez kontroli AI. To wszystko powoduje, że przeciętny użytkownik sieci bombardowany jest często fałszywymi informacjami.

Nawołuję do tego, by regulować AI, ponieważ jest ona niebezpieczna. Potrzebujemy regulacji - mówi gość Popołudniowej rozmowy, przyrównując sztuczną inteligencję do broni masowego rażenia.

Można odnieść wrażenie, że totalitarne państwa osiągają przewagę na polu AI, właśnie dlatego, że nie uznają żadnych regulacji. Czy grozi nam zalew fake'ów i spreparowanych za granicą informacji w trakcie kampanii prezydenckiej?

Reżimy totalitarne od lat angażują się w polską politykę, by na nią wpływać i przeznaczają na ten cel duże budżety - komentuje badacz, dodając, że Polskę dotknie w ten lub inny sposób zagraniczny wpływ, osiągnięty przy pomocy sfery cyfrowej. Przykładem może być choćby platforma X, która chętniej będzie promowała jednych polityków kosztem innych. Musk otwarcie zadeklarował swoje poparcie dla AfD w Niemczech i skrajnych ugrupowań w Europie. Uznał, że to mu się opłaca - mówi profesor.

Populizm na sterydach, sztuczna inteligencja i media społecznościowe poza kontrolą, to się dobrze nie skończy - ocenia naukowiec.