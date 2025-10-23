W Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceministra aktywów państwowych Konrada Gołotę zapytamy m.in. o program SAFE, który ma zwiększyć bezpieczeństwo Europy. Komisja Europejska przyznała Polsce największą część puli pożyczek - 43,7 mld euro. Jak ministerstwo planuje wydać unijne pieniądze?

Konrad Gołota gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / Wojciech Olkusnik/ / East News

Wideo youtube

Związki zawodowe w Polskiej Grupie Zbrojeniowej krytykują rząd za chęć współpracy z prywatnymi podmiotami. Czy istnieje ryzyko marginalizacji polskiego przemysłu?

Polska i Niemcy mają podjąć współpracę i powołać Europejskie Centrum Wozów Wsparcia. Na czym ma polegać ta kooperacja? Czy współpraca ws. produkcji amunicji z Niemcami i Szwedami, to znak, że polski przemysł zbrojeniowy jest w kryzysie?

Czy Jastrzębska Spółka Węglowa, która boryka się z kłopotami finansowymi otrzyma wsparcie PGZ?

Masz pytanie? Zadaj je już teraz i bądź częścią Popołudniowej rozmowy w RMF FM!

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.