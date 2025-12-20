Co najmniej siedem słoni zginęło w Indiach potrąconych przez pociąg. Do wypadku doszło nocą podczas mgły. Maszynista na widok stada liczącego 100 zwierząt zaciągnął hamulec, ale nie udało się uniknąć tragedii. Pociąg się wykoleił, pasażerowie nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Siedem słoni zginęło w Indiach, potrącił je pociąg / BIJU BORO/AFP/East News / East News

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Pociąg jadący do Delhi zderzył się w sobotę w nocy ze stadem słoni w okręgu Hojai w stanie Assam w północno-wschodnich Indiach - poinformował szef policji okręgowej VV Rakesh Reddy.

"Do zdarzenia doszło w miejscu, które nie jest wyznaczonym korytarzem dla słoni" - podkreślił w oficjalnym oświadczeniu przewoźnik, firma Northeast Frontier Railway.

O godzinie 2:17 czasu lokalnego maszynista zauważył stado około stu słoni przechodzących przez tory. Uruchomił hamulec bezpieczeństwa, ale pociąg wjechał w część stada. Zwierzęta - jak poinformował przewoźnik - biegły w stronę lokomotywy.

W wyniku zderzenia doszło do wykolejenia się lokomotywy i pięciu wagonów. Ofiar wśród ludzi nie było. "Dzięki szybkiej reakcji maszynisty i zmniejszeniu prędkości żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń" - podkreśla Northeast Frontier Railway.