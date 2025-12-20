Kacper Tomasiak zajął 13. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu. Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc.

Kacper Tomasiak podczas konkursu Pucharu Świata w Engelberg w Szwajcarii w piątek 19 grudnia / PAP/EPA

Za nami kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich bez Polaka w czołowej dziesiątce. Konkurs w szwajcarskim Engelbergu wygrał lider Pucharu Świata Domen Prevc. Drugi był Niemiec Felix Hoffmann, a trzeci Japończyk Ren Nikaido.

Najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który w drugiej serii skoczył 133 m i awansował o 9 pozycji. Zakończył rywalizację na 13. miejscu. 18-latek debiutuje w tym sezonie w Pucharze Świata.

O dwa miejsca względem pierwszej serii poprawił się Kamil Stoch, który kończy zawody na 22. pozycji.

Bliżej niż w pierwszej serii wylądował Piotr Żyła, ale w drugiej serii skakał w trudnych warunkach i ostatecznie zajął 17. miejsce.

Pecha w końcówce miał lider po pierwszej serii Ryōyū Kobayashi. Japończyk trafił w drugiej serii na silny wiatr w plecy i ostatecznie zajął 6. miejsce.

Awansu do finału nie wywalczyli 36. Maciej Kot (122 m) i 44. Dawid Kubacki (118,5 m).