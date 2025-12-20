Na skrzyżowaniu ulic Radzikowskiego i Rydla w Krakowie kierowca samochodu osobowego potrącił młodego mężczyznę. Poszkodowany w poważnym stanie został zabrany helikopterem do szpitala. Policjanci nie wiedzą, kim jest ofiara wypadku - apelują o pomoc.

Śmigłowiec LPR - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do poważnego wypadku doszło w piątek, 19 grudnia, około godziny 16:20 na skrzyżowaniu ulic Radzikowskiego i Rydla w Krakowie.

Kierowca samochodu osobowego potrącił młodego mężczyznę. Jak podaje policja, jego wygląd wskazuje na wiek pomiędzy 17. a 20. rokiem życia.

Poszkodowany w poważnym stanie został zabrany helikopterem przez załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z krakowskich szpitali.

Policjantom nie udało się jednak ustalić jego tożsamości.

Dlatego krakowska policja zamieściła w internecie apel. Prosi o kontakt świadków wypadku, osoby, które mogą mieć wiedzę na temat jego przebiegu, bądź też mogą pomóc w ustaleniu tożsamości poszkodowanego mężczyzny.

Należy kontaktować się z oficerem dyżurnym krakowskiej komendy miejskiej pod numerem telefonu 47 83 52 908 lub z numerem alarmowym 112.