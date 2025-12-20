Czapki Mikołaja, bombki i... butle tlenowe. Nurkowie z Macedonii Północnej postanowili umilić sobie początek sezonu świąteczno-noworocznego w nieco nietypowy sposób. Zanurzyli się w jednym z najgłębszych jezior Europy - w Jeziorze Ochrydzkim, by umieścić na dnie pięknie przystrojoną choinkę. Tegoroczne drzewko klub zadedykował dzieciom z rzadkimi chorobami.

Wideo youtube

Kiedy większość z nas walczy z plączącymi się lampkami i szuka miejsca na szczycie choinki dla gwiazdy, członkowie klubu nurkowego "Amphora" w Macedonii Północnej mają nieco inne wyzwania. Ich drzewko nie stoi w salonie, lecz... na dnie Jeziora Ochrydzkiego.

W czapkach Mikołaja i z szerokimi uśmiechami na twarzach nurkowie w sobotę umieścili pod wodą choinkę, która przez całe święta będzie cieszyć oczy... ryb i innych mieszkańców jeziora.

W Macedonii Północnej, gdzie wiele osób obchodzi Boże Narodzenie na początku stycznia, udekorowane choinki są również częścią obchodów Nowego Roku. Umieszczenie drzewka pod wodą jest już tradycją w klubie nurkowym "Amphora".

Zaczęliśmy dekorować podwodną noworoczną choinkę 20 lat temu - wspominał Milutin Seculoski, założyciel klubu i inicjator tej nietypowej akcji, cytowany przez agencję Reutera.

Tegoroczne drzewko ma jednak wyjątkowe znaczenie - zostało zadedykowane dzieciom z rzadkimi chorobami. Ta choinka to wyraz naszych noworocznych i świątecznych życzeń dla wszystkich mieszkańców Macedonii Północnej, a szczególnie dla dzieci, które potrzebują naszej uwagi i wsparcia - podkreślił Seculoski.