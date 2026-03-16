"Ten wybór był przeprowadzony w 48 godzin. Nie było możliwości głębszego researchu tych sędziów. Wstrzymaliśmy się przy głosowaniach, bo poleciało to wszystko galopem. Zarówno PiS jak i Koalicja Obywatelska zabrnęli za daleko. To jest absurdalny spór" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka partii Razem Marcelina Zawisza, odnosząc się do kwestii przyjęcia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Podkreśliła, że radziła by prezydentowi Karolowi Nawrockiemu przyjąć te ślubowania. "Ale tylko ze względu na ludzi, by przestać się zajmować TK" - dodała.