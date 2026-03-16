Katowice przygotowują się do jednej z największych inwestycji komunikacyjnych ostatnich lat. Spółka Katowickie Inwestycje ogłosiła przetarg na budowę nowej linii tramwajowej, która połączy południowe dzielnice miasta z centrum. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na około 600 milionów złotych, a zakończenie prac planowane jest na połowę 2029 roku.

W poniedziałek prezydent Katowic Marcin Krupa poinformował o uzyskaniu zgody wojewody śląskiego na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz o ogłoszeniu przetargu na budowę nowej linii tramwajowej.

Konferencja prasowa odbyła się w Centrum Przesiadkowym Brynów, gdzie ma rozpoczynać się nowa trasa.



Dwa etapy budowy i unijne wsparcie

Budowa linii tramwajowej na południe Katowic została podzielona na dwie części.

Za pierwszy odcinek, od pętli Brynów do centrum przesiadkowego Kostuchna, odpowiadać będzie spółka Tramwaje Śląskie. Samorząd Katowic zajmie się realizacją centrum przesiadkowego Kostuchna.

Koordynacją obu części i zamówieniami zajmuje się spółka Katowickie Inwestycje. Według prezydenta Krupy, koszt obu zadań wyniesie około 600 mln zł. Na realizację inwestycji miasto pozyskało unijne dofinansowanie.

Nowa linia - szybciej i wygodniej

Nowa linia tramwajowa, która pierwotnie miała powstać do 2020 roku, połączy dzisiejszą pętlę tramwajową w dzielnicy Brynów z dzielnicą Kostuchna.

Na trasie przewidziano osiem przystanków. Dzięki nowemu połączeniu podróż z Kostuchny na katowicki rynek ma zająć zaledwie 22-24 minuty.

Jak podkreślają władze miasta, prędkość komunikacyjna tramwaju wyniesie od 24 do 30 km/h. Inwestycja ma być gotowa w połowie 2029 r.