Włodzimierz Czarzasty podjął ostateczną decyzję w sprawie prezydenckiego projektu dotyczącego tzw. polskiego SAFE 0 proc. Marszałek Sejmu poinformował, że nie nadaje numeru druku projektowi Karola Nawrockiego. "Mam bardzo poważne wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją" - podkreślił.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty / Wojciech Olkuśnik / East News

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że nie nadaje numeru druku prezydenckiemu projektowi ustawy ws. tzw. polskiego SAFE 0 proc.

Oficjalnym powodem są poważne wątpliwości dotyczące zgodności projektu z konstytucją.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Czarzasty w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie przekazał, że prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, czyli tzw. polski SAFE 0 proc. został skierowany do wstępnej analizy do sejmowego Biura Legislacyjnego i do Biura Ekspertyz i Ocen Skutków Regulacji.

Do wstępnej analizy, bo był na to tydzień. Ale chciałem, żeby to było szybko, żeby nie było argumentów, że ktoś mrozi jakikolwiek projekt - dodał marszałek Sejmu. Podkreślił, że po informacji, którą otrzymał w wyniku tej analizy, zdecydował, by nie nadawać numeru druku temu projektowi.

Zaznaczył, że ma bardzo poważne wątpliwości co do konstytucyjności prezydenckiego projektu. Zdaniem naszych prawników, prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 konstytucji - dodał Czarzasty.

W ubiegłym tygodniu prezydent zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Wcześniej przedstawił wraz z prezesem NBP własną alternatywę do programu, czyli "Polski SAFE 0 proc." W Sejmie został już złożony projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który zakłada utworzenie funduszu, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku NBP.