"Warto spróbować, warto apelować, warto poszukiwać posłów" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel, pytany o to, czy rząd Mateusza Morawieckiego uzyska wotum zaufania. "Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że prezydent postanowił uszanować dobry zwyczaj i dać szansę temu ugrupowaniu, które zwyciężyło wybory" - dodał poseł PiS-u.

Dziennikarze RMF FM ustalili, że dotychczasowa opozycja będzie chciała postawić Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Podstawą byłby publiczny konflikt prezesa Narodowego Banku Polskiego z jednym z członków zarządu - Paweł Muchą. Radosław Fogiel w Popołudniowej rozmowie w RMF FM powiedział, że nie widzi on przesłanek, które miałyby do tego doprowadzić.

"Mamy do czynienia z wewnętrznym konfliktem, jednak wierzę, że on zostanie rozwiązany, że to jest kwestia wewnętrznych regulacji" - stwierdził. "Ja nie neguję, że po stronie opozycyjnej są takie zakusy, żeby znaleźć jakiś kruczek, który pozwoliłby postawić czy złożyć wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP. (...) Tylko za co? Przecież nie za wewnętrzne nieporozumienia w ramach zarządu" - dodał.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości zauważył, że NBP nie jest - jak twierdzi opozycja - instytucją obozu Zjednoczonej Prawicy, ale konstytucyjnie niezależnym bankiem centralnym.

"Jeżeli ktoś będzie go atakował, to tak naprawdę nasuwa się pytanie, czy to nie jest atak spowodowany frustracją. Pamiętamy te czarne scenariusze, które kreślili politycy Platformy i innych ugrupowań, że dziś inflacja będzie powyżej 20 proc. Okazało się jednak, że to prezes Glapiński miał rację, jego przewidywania się sprawdziły i jego polityka była słuszna" - powiedział Radosław Fogiel.

Jednym z tematów Popołudniowej rozmowy w RMF FM była też próba stworzenia rządu przez premiera Mateusza Morawieckiego, któremu tę misję powierzył Andrzej Duda. Radosław Fogiel stwierdził, że "nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że prezydent postanowił (...) uszanować ten dobry zwyczaj i dać szansę temu ugrupowaniu, które zwyciężyło wybory".

Na uwagę, że posłów chcących poprzeć szefa polskiego rządu po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni nie ma, Fogiel powiedział, że "nie można się poddawać".

"Konstytucja bardzo jasno wszystko stwierdza - jeśliby się okazało, że premier Mateusz Morawiecki tej większości nie zbuduje, to opozycja będzie miała swój czas" - dodał.

Prowadzący rozmowę Marek Tejchman pytał swojego gościa również o to, kto będzie kandydatem na wicemarszałka Sejmu ze strony Prawa i Sprawiedliwości, skoro opozycja nie chce poprzeć kandydatury Elżbiety Witek.

"My mówiliśmy o tym dość jasno - pani marszałek ma doświadczenie i jest osobą, która doskonale by się sprawdziła w pracach prezydium Sejmu i nie zamierzamy z tego rezygnować" - stwierdził.

Radosław Fogiel nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, jakiego innego kandydata wskaże PiS, jeśli opozycja zagłosuje przeciw Elżbiecie Witek.