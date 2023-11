Następnie sędzia warszawskiego sądu, Edyta Snastin-Jurkun skierowała do PE wniosek o uchylenie immunitetów. Gilles Lebreton, poseł sprawozdawca w Komisji Prawnej PE, której zadaniem jest opiniowanie takich wniosków, uznał, że jest on motywowany politycznie i rekomendował jego odrzucenie. Jednak we wtorek Komisja Prawna zagłosowała za przyjęciem wniosku.

O możliwej utracie immunitetu pisał 7 listopada na portalu X (dawniej Twitter) Patryk Jaki. "Za bardzo im przeszkadzamy w UE" - skomentował. "A najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że spot jest dalej aktualny i idę o zakład, że okaże się profetyczny, bo zaraz Tusk zgodzi się na pakt migracyjny. Brawo dla wszystkich, którzy uwierzyli, że to 'obóz demokratyczny'. A tak naprawdę to zabieranie wolności słowa, zamordyzm i cenzura" - można przeczytać we wpisie.