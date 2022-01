"Może to jest dobra koncepcja, która pozwoli wypracować jakieś nowe rozwiązania, które będą możliwe do zastosowania" - mówi prof. Krzysztof Pyrć o obecności np. ekonomistów w Radzie Medycznej, działającej przy premierze. On sam jest jednym z 13 ekspertów, którzy zrezygnowali z zasiadania w tym gronie.

