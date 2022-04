„Pamiętajmy o tym, że większość wydatków, które dzisiaj przeznaczamy na uchodźców z Ukrainy, idzie z prywatnych kieszeni Polaków. My kupujemy, my transportujemy. Oczywiście samorządy też w ramach swoich możliwości, czyli tzw. rezerw, wydają swoje pieniądze, rząd oczywiście też finansuje, ale finansuje również z rezerw czy budżetu państwa, natomiast wiemy o tym, że UE ma już instrumenty, które są gotowe do zastosowania. To są środki do uruchomienia już” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pytany o to, czy Polska poradzi sobie z falą uchodźców bez unijnych funduszy.

Pytany o to, czy konieczne jest powołanie specjalnego, unijnego funduszu dla uchodźców, którzy swoją podróż kończą w Polsce, odpowiedział, że takie fundusze już są.

"Jest fundusz migracyjny, fundusze strukturalne, fundusz spójności, wystarczy poprzesuwać różne rzeczy, można odblokować KPO jedną decyzją. Myślę, że na ten moment to wystarczy. Powinna być jedna zasada, która w przypadku takiej sytuacji powinna być bezwzględnie używana. Występujemy o wszystko, co jest na stole, o wszystkie pieniądze, następnego dnia pytamy, czemu to jeszcze nie jest na koncie, a trzecia zasada - występujemy o jeszcze więcej, o przesunięcie różnych środków w dłuższej perspektywie, bo przygotowujemy się na maraton pomocy, a nie sprint. Te pieniądze będą też potrzebne nie jutro czy pojutrze - chociaż teraz są też konieczne - ale będą nam niezbędne np. za miesiąc, za dwa czy za pół roku, a może również za rok. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja w Ukrainie" - dodawał.

Paweł Balinowski pytał swojego gościa również o to, jak powinniśmy się przygotować na przyjęcie uchodźców na dłuższy czas.

"Z całą pewnością mieszkania są tutaj kluczowe, z tego powodu, że pamiętajmy o tym, że tak jak szacujemy, mniej więcej 60 proc. Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, mieszkają w prywatnych mieszkaniach, w prywatnych domach. Natomiast jeżeli to są np. członkowie rodziny, którzy mieszkali przed 24 lutego, to ten problem jest trochę mniejszy, bo rodzina przyjmuje rodzinę" - mówił.

Nasz gość mówił również o "zmęczeniu pomaganiem".

"To jest taki termin, który bardzo dobrze znamy, on jest świetnie opisany zarówno w psychologii, jak i badaniach migracyjnych, i właśnie my przekraczamy już tę naszą zdolność do pomagania. Ten próg pomagania jest bardzo różny wśród różnych osób. Inni są krócej, inni dłużej, ale na pewno po 61 dniach od wybuchu wojny, ten próg pomocy coraz bardziej się kurczy. To widać również w magazynach, przestajemy np. już kupować za własne pieniądze żywność i dostarczać ją tam. Ta sytuacja zaczyna być coraz trudniejsza" - mówił.

Podkreślał także, że kluczową kwestią jest teraz przygotowanie systemu edukacji.

"Musimy sobie przygotować na 1 września system edukacji. I teraz zobaczmy na to, że z różnych statystyk wynika, że mamy w Polsce między 500 a 600 tys. dzieci (z Ukrainy - przyp. red.) w wieku szkolnym. Jesteśmy w stanie zapewnić tylu dzieciom edukację, jeżeli dobrze to wymyślimy. Jeżeli chcielibyśmy te 600 tys. włączyć do polskich szkół - wtedy to nie zadziała. Będzie jakiś kompletny armagedon, klasy będą liczyły np. w Warszawie po 50 dzieci. Natomiast jeżeli byśmy rozłożyli ten model mówiący o tym, że część dzieciaków cały czas uczy się w systemie ukraińskim, stworzymy im przez te kilka miesięcy możliwość uczenia się zgodnie z ukraińskim programem, dogadamy się z ukraińskim ministerstwem, dostarczamy internet, materiały do nauki, to w tym momencie pewnie będzie dużo łatwiej. Mamy doświadczenia z pandemii, które można wykorzystać" - dodawał prof. Maciej Duszczyk.

Przeczytaj rozmowę:

Paweł Balinowski: Dzień dobry, kłaniam się. Ze mną na łączu z Katowic jest profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się nisko panie profesorze.

Maciej Duszczyk: Dzień dobry.

Panie profesorze, mamy w Polsce ponad 41 mln ludzi - tak wynika z analiz Unii Metropolii Polskich. To dlatego, że do Polski dotarło - jak z kolei mówi straż graniczna - prawie 3 mln ukraińskich uchodźców. Połowa tutaj została. Na ile osób, my, w naszym kraju, powinniśmy być jeszcze gotowi?

Pytanie jest oczywiście bardzo dobre, natomiast odpowiedź nie jest taka prosta, z tego powodu, że musimy zastanowić się, co by te osoby miały w Polsce robić. Jeżeli byśmy mówili o tym, że przyjmujemy tak naprawdę recepcyjnie te osoby, a więc na bardzo krótki czas, umożliwiamy im nocleg, pożywienie, ew. jakąś bardzo prostą opiekę medyczną, to pewnie możemy jeszcze sporo osób przyjąć, jesteśmy dużym państwem. Natomiast jeśli byśmy chcieli chociaż częściowo ich zintegrować w polskim systemie, jak np. w systemie edukacji, w systemie na rynku pracy, czy przygotować system opieki zdrowotnej, np. na jesień, to z całą pewnością ta liczba, którą już przekroczyliśmy, tak naprawdę taka jest zdolność państwa do zapewnienia takich prostych usług społecznych, to na pewno będzie bardzo duże wyzwanie. Więc jeżeli pan redaktor zada mi pytanie, na jak długo te by osoby miały być i co miałyby w Polsce robić, to wtedy będzie mi dużo łatwiej odpowiedzieć.

To zadajmy właśnie takie pytanie - jaki jest problem w tym, żeby te osoby zostały, czego najbardziej brakuje? Czy brakuje mieszkań, czy rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć tylu osób?

Musimy zacząć troszeczkę od początku. Z całą pewnością mieszkania są tutaj kluczowe, z tego powodu, że pamiętajmy o tym, że tak jak szacujemy mniej więcej 60 proc. Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, mieszkają w prywatnych mieszkaniach, w prywatnych domach. Natomiast jeżeli to są np. członkowie rodziny, którzy mieszkali przed 24 lutego, to ten problem jest trochę mniejszy, bo rodzina przyjmuje rodzinę.

Ale za chwilę okaże się, że ci ludzie, którzy przyjęli uchodźców w prywatnych domach, nie będą już mogli tego dłużej robić.

Powiem więcej, oni już jakby nie mogą tego dłużej robić, ponieważ to zmęczenie pomaganiem - to jest taki termin, który my bardzo dobrze znamy, on jest świetnie opisany zarówno w psychologii, jak i badaniach migracyjnych, i właśnie my jakby przekraczamy już tę naszą zdolność do pomagania. Ten próg pomagania jest bardzo różny wśród różnych osób. Jedni są dłużej, inni krócej, ale na pewno po 61 dniach od momentu wybuchu wojny, ten próg pomocy coraz bardziej się kurczy. To widać również w magazynach, przestajemy np. już kupować za własne pieniądze żywność i dostarczać ją do magazynów. Ta sytuacja zaczyna być coraz trudniejsza. Natomiast kluczową kwestią jest edukacja. Musimy sobie przygotować na 1 września system edukacji. I teraz zobaczmy na to, że z różnych statystyk wynika, że mamy w Polsce między 500 a 600 tys. dzieci (z Ukrainy - przyp. red.) w wieku szkolnym.

Czy my jesteśmy w stanie tylu dzieciom w wieku szkolnym zapewnić tę edukację? Czy jesteśmy w tej kwestii do tyłu?

Jesteśmy w stanie, jeżeli dobrze to wymyślimy. Jeżeli chcielibyśmy wszystkie te 600 tys. włączyć do polskich szkół - to oczywiście to nie zadziała. Będzie jakiś kompletny armagedon, klasy będą liczyły po 50 dzieci np. w Warszawie, czy w Katowicach, w których obecnie jestem na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Natomiast jeżeli byśmy rozłożyli ten model mówiący o tym, że część dzieciaków cały czas uczy się w systemie ukraińskim, stwarzamy im przez te kilka miesięcy możliwość uczenia się zgodnie z ukraińskim programem, dogadujemy się z ukraińskim ministerstwem, dostarczamy im możliwości internetu, materiałów do nauczania, to w tym momencie pewnie będzie dużo łatwiej. Mamy doświadczenia z pandemii. Gdybyśmy nie mieli doświadczeń z pandemii, to bym był bardzo, bardzo sceptyczny, ale mamy te doświadczenia z pandemii, które można wykorzystać. Następnie są klasy przygotowawcze. Pamiętajmy o tym, że ukraińskie dzieci również rok wcześniej chodzą do szkoły, niż polskie, a więc tutaj też jest pewna przestrzeń...