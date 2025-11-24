W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Andrzeja Szejnę, co powinno znaleźć się w porozumieniu, aby pokój na Ukrainie był realny? Podczas nieformalnego szczytu UE w Angoli premier Donald Tusk wyraził sceptycyzm, mówiąc, że nie ma powodu do nadmiernego optymizmu odnośnie sytuacji u naszego wschodniego sąsiada.

Andrzej Szejna / Archiwum RMF FM

Izraelski instytut Jad Waszem napisał w niedzielę na portalu X, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności". Na wpis zareagował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Doprecyzujcie proszę, że była to 'Polska pod niemiecką okupacją'" - napisał minister. Czy reakcja szefa MSZ nie powinna być ostrzejsza?

W piątek nowy marszałek Sejmu wygłosił orędzie, w którym zapowiedział, że będzie stosował "marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych, służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa". Czy zapowiedź lidera Lewicy zapowiada konflikt z prezydentem?

14 grudnia odbędą się wybory nowych władz Lewicy. Do tej pory swoje kandydatury zgłosił m.in. Marcin Kulasek, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czy Krzysztof Gawkowski. Kogo poprze Andrzej Szejna?

