Pojawiły się już pierwsze długoterminowe prognozy pogody na drugą połowę grudnia 2025 roku. Czy Polaków czeka w tym roku klasyczna zimowa aura? Największe szanse na białe święta mają wschodnie części kraju.

Pierwsze prognozy na grudzień, fot. IMGW / Polska Press / East News

Szansa na śnieg głównie na wschodzie - w centralnej i zachodniej Polsce święta mogą być bardziej deszczowe niż śnieżne.

Temperatury w normie - w dzień 0-3 st. C, w nocy -2 st. C do 1 st. C; ekstremalne mrozy ani fale upałów nie są przewidywane.

Zmienna aura do sylwestra - możliwe opady, okresowe zachmurzenie i wiatr, ale bez gwałtownych skoków temperatury.

Choć Boże Narodzenie tradycyjnie kojarzy się z mrozem i śniegiem, ostatnie lata pokazały, że zimowa aura w grudniu bywa coraz rzadsza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował wstępną prognozę na przełom 2025 i 2026 roku.

Zarówno temperatura, jak i suma opadów w grudniu mają pozostać w granicach norm wieloletnich z lat 1991-2020.

W praktyce oznacza to, że w okresie Wigilii i Bożego Narodzenia maksymalne temperatury w ciągu dnia będą się wahać od 0 st. C do 3 st. C, a nocą od -2 st. C do 1 st. C.

Wschodnia Polska i tereny podgórskie mogą być nieco chłodniejsze, co zwiększa szanse na lokalne opady śniegu. Jednak opady będą zmienne - mogą pojawić się zarówno śnieg, deszcz ze śniegiem, jak i sam deszcz.

Prognoza na grudzień, fot. IMGW

Zima na wschodzie kraju

Po świętach aż do sylwestra warunki pogodowe mają pozostać stabilne, bez gwałtownych zmian temperatury, przy umiarkowanych opadach. Strefy pogodowe będą się przemieszczać, co oznacza okresową zmienność - chwile większego zachmurzenia, opadów i wiatru.

W sylwestra i na początku 2026 roku prognoza również wskazuje umiarkowane warunki. W ciągu dnia termometry pokażą 0-3 st. C, w nocy -2 st. C do 1 st. C, w zależności od regionu. Opady będą nadal możliwe, ale z ponad miesięcznym wyprzedzeniem trudno określić ich rodzaj - czy będzie to śnieg, deszcz czy mieszanka obu.

Największe szanse na klasyczną zimową aurę - śnieg i mróz - mają wschodnie części kraju. Zachód Polski raczej pozostanie pod wpływem łagodniejszej, wilgotnej pogody.

IMGW zaznacza, że prognozy długoterminowe opierają się na średnich miesięcznych, więc podawane wartości są orientacyjne. Pokazują ogólny trend, ale konkretna pogoda w święta i sylwestra może jeszcze ulec zmianie.