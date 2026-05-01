Dwie zbiorowe mogiły polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów z 1943 roku i jeden pojedynczy grób znaleźli badacze Instytutu Pamięci Narodowej na Wołyniu. Ekipy zakończyły właśnie prace poszukiwawcze w dawnej miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka.

Prace poszukiwawcze na terenie Woli Ostrowieckiej na Wołyniu / Vladyslav Musiienko / PAP

Z dużym prawdopodobieństwem udało się natrafić na nieznane dotąd miejsca pochówków Polaków. Jeden z dołów, w którym natrafiono na szczątki pięciu osób - w tym dziecka - odkryto w Woli Ostrowieckiej, na terenie jednego z dawnych gospodarstw. Pojedynczy grób znaleziono naprzeciwko cmentarza w Ostrówkach, natomiast druga zbiorowa mogiła znajduje się w okolicach szkoły.

Na bardzo niskiej głębokości odnaleziono pierwsze szczątki, pierwsze kości czaszki. Stąd też daje nam to pełną świadomość tego, że to zostało bardzo niedbale wykonane. Istnieje podejrzenie, że czym głębiej, tym więcej tego typu szczątków ludzkich możemy znaleźć - mówi Rafał Kościański z IPN.

Kolejne takie badania

To nie pierwsze badania przeprowadzane w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. W latach 1992, 2011 oraz 2015 odnaleziono tam i godnie pochowano szczątki 674 osób. Celem obecnych poszukiwań jest odnalezienie mogił kolejnych 350 osób.

Po analizie zebranych informacji Instytut Pamięci Narodowej niezwłocznie złoży do strony ukraińskiej wniosek o zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Gdy zostaną one przeprowadzone, będzie można zorganizować uroczyste pochówki ofiar zbrodni. Spoczną one na Cmentarzu w Ostrówkach, gdzie znajduje się mogiła ze szczątkami ludzi, które zostały ekshumowane w ubiegłych latach.

Oprócz prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej IPN otrzymał od ukraińskich władz zgodę na poszukiwania w Hucie Pieniackiej, położonej na obszarze obecnego obwodu lwowskiego.