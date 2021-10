"Oni nic nie mogą, nie ma znaczenia, kto jest ministrem. Jest prowadzona polityka partyjna pod dyktando Jarosława Kaczyńskiego" - tak o rekonstrukcji rządu mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka, przewodnicząca Inicjatywy Polskiej i posłanka Koalicji Obywatelskiej. "Myślę, że Kaczyński ma świadomość, jak ciężko jest mu w tej chwili z tą rozchwianą, rozsypaną prawicą, jak wbrew swoim posłom musi kupować głosy tych nowych różnych ludzi. Tutaj jednemu ministerstwo, tu jakieś posady, umowy wewnętrzne, musi każdego w tej chwili kupić" - dodała na temat obecnej sytuacji w rządzie.

Nowacka o rekonstrukcji rządu: Polityka partyjna pod dyktando Jarosława Kaczyńskiego Piotr Szydłowski / RMF FM

Pytana z kolei o sytuację na granicy polsko-białoruskiej Barbara Nowacka powiedziała: "My mówimy dosyć wyraźnie, granica musi być bezpieczna, ale pomiędzy bezpieczną granicą a okrucieństwem wobec szczególnie słabszych jest różnica. Tam cierpią dzieci, tam cierpią kobiety, zdrowi mężczyźni chwalą się tym, jak przekroczyli granicę Polski. Są reportaże, pokazujące ile to kosztuje, dwa tysiące euro za przemyt."

Nowacka: Projekt "Stop LGBT" jest żywcem wzięty z putinowskiej Rosji

Mam potężną obawę, że część posłów PiS podniesie za nim rękę, żeby przynajmniej był procedowany w komisjach. Nie dość, że ten projekt jest bublem prawnym to jeszcze jest projektem właściwie żywcem wzorowanym na rozwiązaniach putinowskiej Rosji - mówiła w internetowej części Popołudniowej rozmowy Barbara Nowacka, przewodnicząca Inicjatywy Polskiej i posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Nowacka o projekcie "Stop LGBT": Nie dość, że to bubel prawny to jest projektem żywcem wziętym w putinowskiej Rosji Piotr Szydłowski / RMF FM

Projekt ustawy "Stop LGBT" autorstwa Kai Godek został skierowany do pierwszego czytania na najbliższym posiedzeniu Sejmu w czwartek.

To nie jest starcie poglądów, to jest starcie prawdy z pogardą dlatego, że w wolnym demokratycznym kraju każdy ma prawo do albo protestowania, albo demonstrowania czegoś. To jest projekt, który ma wykluczyć część społeczności, kilka procent obywateli i obywatelek z możliwości takiej realnej partycypacji w tym życiu demokratycznym - mówiła liderka Inicjatywy Polskiej.

Nowacka odniosła się też do rocznicy wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. "Pamiętam, jak prezydent Duda zapowiedział, zresztą wspólnie z małżonką, że trzeba zmienić to prawo, złagodzić. Złożył nawet projekt w Sejmie. Będzie rocznica, kiedy projekt pana Dudy, który ma łagodzić to prawo, leży sobie w zamrażalce. To po prostu był - jak to określa minister Dworczyk (Michał Dworczyk - przpis red.) - kolejny PR-owy chwyt - mówiła.

Nowacka o rocznicy wyroku TK ws. aborcji: To jest prawo, które uderza w najbiedniejsze kobiety Piotr Szydłowski / RMF FM

Jej zdaniem ten wyrok uderzył przede wszystkim w kobiety. Kobiety cierpią. 300 aborcji dokonanych legalnie. Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny mówi o trzykrotnym zwiększeniu ilości telefonów z prośbą o pomoc. Szacuje się, że liczba aborcji wzrosła trzykrotnie. Tylko nie dzieją się one w Polsce, tylko dzieją się poza granicami - argumentowała.

Zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej Prawo i Sprawiedliwość nie tylko zignorowało wielotysięczne protesty w tej sprawie, ale może chcieć jeszcze bardziej zaostrzyć przepisy. Uważam, że są wśród nich fanatycy, którzy będą chcieli jeszcze mocniej dokręcić przepisy. Uważam, że kompletnie rozjeżdżają się ze społeczeństwem, które się liberalizuje w tej sprawie. Najbardziej mnie smucą ci posłowie i posłanki PiS, którzy wiem, że mają czasami z tym etyczny dylemat, ale mówią, że partia tak kazała. A oni jeśli staną przed takim problemem, to jakoś sobie poradzą. To jest prawo, które uderza w najbiedniejsze kobiety - dodała.