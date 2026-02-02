Lista zadań zgłoszonych do programu SAFE zostanie pokazana "w stosownym czasie", lecz szczegóły będą ukryte. Takie informacje przekazał wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zatwierdziła polski plan w ramach tego projektu. Polska wnioskowała w nim o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro.

Polska wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro

Lista zadań realizowanych przez Polskę w ramach programu SAFE zostanie przedstawiona przez rząd w odpowiednim czasie, szczegóły pozostaną niejawne ze względów bezpieczeństwa.

Do programu SAFE zgłosiło się 19 państw UE; plany pierwszych ośmiu krajów zostały już zatwierdzone przez KE.

Polska otrzyma największe wsparcie - 43,7 mld euro; inne kraje z dużymi kwotami to Rumunia (16,7 mld euro) i Włochy (14,9 mld euro).

26 stycznia Komisja Europejska zaakceptowała polski plan narodowy, dotyczący wydatkowania pieniędzy na obronność z programu SAFE, czyli Security Action For Europe. Polska wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro.

Zgodnie z przygotowywanym obecnie przez rząd projektem ustawy, pieniądze trafią do specjalnie powołanego w tym celu funduszu w BGK. Wydawać je będą mogli szefowie resortów, którzy będą realizować pozytywnie zaopiniowane przez KE projekty.

Jak przekazał dziś w TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk, formalności dotyczące programu SAFE będą zamykane do końca marca. Również w tym czasie będziemy chcieli pokazać listę zadań, które będziemy chcieli realizować - mówił Tomczyk.

Jak dodał, lista ta będzie dostępna i pokazana przez rząd "w stosownym czasie", lecz szczegóły pozostaną ukryte. Wojsko ma to do siebie, że bardzo wiele spraw, które dotyczą szczegółów naszej armii jest ukryte, natomiast lista zadań (...) będzie pokazana w oczywisty sposób - dodał.

Co zakłada program SAFE?

Program SAFE powstał w 2025 r. w celu wspierania państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego. To odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony Rosji oraz niepewności wokół dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie.

Założeniem programu jest też zmniejszenie uzależnienia od uzbrojenia z USA i wzmocnienie przemysłów obronnych państwa unijnych. Dlatego koszt komponentów wyprodukowanych w państwach zaangażowanych w SAFE musi wynieść co najmniej 65 proc. Program przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego - w dużej mierze produkowanego w Europie.

Co będzie finansowane przez SAFE?

SAFE wspiera pozyskiwanie priorytetowych produktów obronnych, podzielonych na dwie kategorie:

Kategoria 1

Amunicja i pociski

Systemy artyleryjskie, w tym umożliwiające precyzyjne uderzenia na dużą odległość

Możliwości walki naziemnej i ich systemy wsparcia, w tym wyposażenie żołnierzy i broń piechoty

Małe drony (klasa NATO 1) i powiązane systemy antydronowe

Ochrona infrastruktury krytycznej

Cyberbezpieczeństwo

Mobilność wojskowa, w tym przeciwdziałanie mobilności

Kategoria 2

Systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej

Możliwości nawodne i podwodne na morzu

Drony inne niż małe drony (klasy NATO 2 i 3) oraz powiązane systemy antydronowe

Strategiczne czynniki wspomagające, takie jak między innymi strategiczny transport lotniczy, tankowanie w powietrzu, systemy C4ISTAR, a także zasoby i usługi kosmiczne

Ochrona zasobów kosmicznych

Sztuczna inteligencja i wojna elektroniczna

19 państw UE zgłosiło udział w programie SAFE

Łącznie do udziału w programie zgłosiło się 19 państw członkowskich. Plany pierwszych ośmiu krajów członkowskich biorących udział w programie SAFE KE zatwierdziła 16 stycznia. Na zatwierdzenie czekają jeszcze Węgry, Francja i Czechy.

Po zatwierdzeniu planów przez KE ostateczną decyzję o ich przyjęciu podejmą państwa członkowskie w Radzie UE, na co mają cztery tygodnie.

Plany inwestycji w obronność narodową zatwierdzone przez Komisję Europejską:

Belgia 8 340 027 698 euro

Bułgaria 3 261 700 000 euro

Chorwacja 1 700 000 000 euro

Cypr 1 181 503 924 euro

Dania 46 796 822 euro

Estonia 2 343 897 000 euro

Finlandia 1 000 000 000 euro

Grecja 787 669 283 euro

Hiszpania 1 000 000 000 euro

Litwa 6 375 487 000 euro

Łotwa 3 497 870 000 euro

Polska 43 734 100 805 euro

Portugalia 5 841 179 332 euro

Rumunia 16 680 055 394 euro

Słowacja 2 316 674 361 euro

Włochy 14 900 000 000 euro

SAFE zapewni do 150 miliardów euro w postaci długoterminowych pożyczek państwom członkowskim ubiegającym się o pomoc finansową na inwestycje w zdolności obronne. Pożyczki te sfinansują pilne i zakrojone na szeroką skalę działania w zakresie zamówień publicznych.

Jeśli państwo uczestniczące w SAFE zamierza złożyć zamówienie na bardziej zaawansowane systemy - np. obrony powietrznej i przeciwrakietowej - to taki projekt musi spełniać dodatkowo bardziej rygorystyczne warunki, np. zapewniona będzie musiała być możliwość modyfikowania w razie potrzeby sprzętu bez ograniczeń.

Projekty finansowane z SAFE mają być realizowane w ramach wspólnych zamówień, z udziałem co najmniej jednego państwa UE lub Ukrainy. Przewidziano jednak czasowy wyjątek od tej reguły - przez pierwszy rok funkcjonowania SAFE możliwe jest finansowanie nie tylko projektów wspólnych, ale także takich, które już się rozpoczęły i są realizowane na zamówienie jednego państwa członkowskiego. Ma to wspomóc terminową dostawę kluczowych zasobów.

Udział Ukrainy w programie SAFE

W programie pożyczkowym będzie mogła brać udział także Ukraina, co ma dodatkowo wzmocnić potencjał jej przemysłu zbrojeniowego i wspomóc ją w wojnie obronnej z Rosją. Zgodnie z planami przedstawionymi przez stolice, 15 spośród 19 państw członkowskich biorących udział w SAFE planuje realizować projekty zbrojeniowe wspólnie z Ukrainą; taki plan ma również Polska.

Program został też udostępniony Norwegii i Szwajcarii jako krajom stowarzyszonym oraz państwom, które zawrą z UE porozumienie o partnerstwie obronnym, takim jak Wielka Brytania czy Kanada.