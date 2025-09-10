"Bezpieczeństwo żywnościowe w tym momencie w żaden sposób nie jest zagrożone" - uspokajał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL. Podkreślił, że w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zabierze głos podczas wystąpienia.

Minister rolnictwa o dronach nad Polską: Musimy zabezpieczyć żywność Marcin Suchmiel / RMF FM

Tematem nr 1 w Polsce jest naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Minister rolnictwa Stefan Krajewski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pytany był m.in. o to, co ta sytuacja oznacza dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego.

Wszyscy z niepokojem patrzymy w niebo. (...) Natomiast nie mamy pewności, jak to będzie wyglądać w kolejnych dniach - to trochę prężenie muskułów przez Rosję, prowokacja. Wojna hybrydowa na granicy białoruskiej trwa dość długo i wykorzystywane są wszelkie metody, by zostało zachowane bezpieczeństwo - mówił minister rolnictwa z PSL.

Pytany o bezpieczeństwo żywnościowe, powiedział wprost: Musimy zabezpieczyć żywność i być przygotowanym na każdą ewentualność. Oczywiście nie chcę nikogo straszyć. W różnych miejscach zaczynało się od prowokacji i różnych żądań. Ostatnio słyszymy o wywiadzie amerykańskiego generała , który mówił o przesmyku suwalskim. Ja w tym województwie mieszkam, województwie podlaskim. Nie chcemy siać paniki, ale podczas ćwiczeń Zapad może dochodzić do prowokacji - stwierdził Krajewski.

Minister rolnictwa uspokaja ws. zamknięcia granicy z Białorusią

Czy zamknięcie granicy z Białorusią, skąd Polska sprowadzała nawozy, może przełożyć się na cenę żywności dla Polaków?

Zdaniem ministra rolnictwa bezpieczeństwo żywnościowe w tym momencie nie jest zagrożone.

Od dłuższego czasu staraliśmy się zablokować rosyjskie i białoruskie nawozy. One były tańsze i rolnicy je kupowali. Ale oni też rozumieją powagę sytuacji i to, że nie możemy pozwolić sobie na wspieranie Rosji czy Białorusi, które będą te zyski wykorzystywać, by jeszcze bardziej się dozbroić i prowadzić wojnę w Ukrainie. Bezpieczeństwo żywnościowe w tym momencie w żaden sposób nie jest zagrożone. Produkujemy żywność wysokiej jakości, bezpieczną i cieszącą się dużym zainteresowaniem na rynkach zewnętrznych - podkreślił.

Jak powiedział, Rosja próbuje dostarczać do Polski nawozy drogą okrężną i destabilizować sytuację na rynkach.

Wyraził nadzieję, że nasza sytuacja gospodarcza wkrótce wróci do normy.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM