Projekt nowej ustawy zakłada m.in. likwidację Rady Mediów Narodowych i wprowadzenie transparentnych konkursów na stanowiska w mediach publicznych. Minister kultury Marta Cienkowska przekonuje w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że przed jej resortem stoi wiele wyzwań, w tym - kluczowe jej zdaniem - zapewnienie finansowania mediów.

Minister kultury: Trzeba odpolitycznić media publiczne Piotr Mazur / RMF FM

Na kogo Cienkowska stawia w Konkursie Chopinowskim? Oczywiście na Polaka. Minister jest pod ogromnym wrażeniem gry Piotra Alexewicza.

Jestem absolutnie wkręcona. Moim zdaniem naprawdę grał bardzo dobrze. Ma niesamowitą ekspresję sceniczną, to też się liczy - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Faworytem bukmacherów w konkursie pozostaje Kevin Chen, ale zdaniem Cienkowskiej Alexewiecz jest "zdecydowanie lepszy".

Grzegorz Sroczyński zapytał o doradcę minister - w mediach głośno zrobiło się o Przemysławie Lubińskim, który jest... fryzjerem. Cienkowska odrzuca zarzuty:

Przemysław Lubiński, jest świetnym menadżerem i koordynatorem. Jego hobby to strzyżenie i jest w tym również świetny - odpowiada, dodając, że podobne deprecjonowanie publiczne zawodu fryzjera traktuje osobiście, bo ją samą strzyże jej mama.

Co z instytucjami kultury w Polsce?

Minister kilkukrotnie podkreśliła, że na stanowisku jest dopiero od niedawna. Jeden z najważniejszych problemów polskiej kultury, Cienkowska dostrzega w kwestii finansowania. Musimy nauczyć instytucje, że budżet państwa jest z gumy, my musimy nauczyć instytucje, że budżet państwa to nie wszystko - stwierdza.

To właśnie sprawa finansowania także mediów publicznych, jest dla Cienkowskiej rzeczą kluczową, na której - jak twierdzi - koncentrują się obecnie wysiłki resortu kultury. Przez niestabilne finansowanie mediów mamy wiele do zrobienia - zaznacza minister, podkreślając jednocześnie, że dostrzega potrzebę odpolitycznienia mediów publicznych.

Z drugiej jednak strony minister konsekwentnie unikała odpowiedzi na pytanie, dlaczego po przejęciu władzy przez koalicję, w Polsce nadal mamy problem z mediami publicznymi, których "niezależność" pozostawia wiele do życzenia. "Nie mnie to komentować" - odpowiadała Cienkowska.

Do końca miesiąca zaprezentujemy audyt sytuacji w mediach publicznych - zadeklarowałoa, tłumacząc, że kontrola dotyczyła spraw w głównej mierze związanych z finansowaniem.

Przed ministerstwem wiele pracy, także tej, która zapewni podstawowe świadczenia artystom. Państwo powinno się zająć luką, którą nie zajęła się przez 25 lat. Mówię tutaj o zabezpieczeniu artystów. System ubezpieczeń nie widzi artystów - mówiła minister Cienkowska.

Marta Cienkowska w RMF FM / Mikołaj Poruszek / RMF FM