Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie podjął jeszcze decyzji o udziale w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Jak informuje agencja Reutera, powołując się na portal Axios, wyjazd do Szwajcarii uzależniony jest od możliwości spotkania z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Sytuację komplikuje nasilający się rosyjski ostrzał, który spowodował poważne przerwy w dostawach prądu w Kijowie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie podjął jeszcze decyzji w sprawie swojego udziału w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Jak podaje portal Axios, powołując się na przedstawicieli ukraińskiej administracji, wyjazd Zełenskiego do Szwajcarii byłby możliwy tylko w przypadku zapewnienia spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem.

Gwarancje bezpieczeństwa

Według źródeł Ukraina jest gotowa do podpisania dokumentów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa, jeśli Stany Zjednoczone wyrażą taką gotowość. Kwestia ta miałaby być jednym z głównych tematów ewentualnego spotkania Zełenskiego z Trumpem podczas Forum w Davos.

Decyzja Zełenskiego o pozostaniu w kraju związana jest z nasilającymi się atakami ze strony Rosji. W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy i dronowy na Ukrainę, używając łącznie 372 pocisków i dronów. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o zniszczeniu 342 celów.

Przerwy w dostawach prądu i działania naprawcze

W wyniku ataku doszło do poważnych przerw w dostawach prądu, szczególnie w Kijowie, części obwodu kijowskiego oraz w Charkowie. Prezydent Zełenski poinformował, że odpowiednie służby prowadzą intensywne prace naprawcze, aby jak najszybciej przywrócić dostawy prądu i ogrzewania.

We wtorek rano bez energii elektrycznej pozostawało około 335 tysięcy mieszkańców stolicy.