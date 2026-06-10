Osiem oddziałów ginekologiczno-położniczych w tym roku zaprzestało działalności - przekazał Narodowy Fundusz Zdrowia. Pierwszy interwencyjny punkt położniczy znajduje w Wągrowcu w województwie wielkopolskim. Pokój narodzin działa tam od 1 czerwca.

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W 2026 roku osiem oddziałów ginekologiczno-położniczych zakończyło działalność - poinformował NFZ.

1 czerwca w szpitalu w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) ruszył pierwszy interwencyjny punkt położniczy, tzw. pokój narodzin.

Liczba porodówek systematycznie spada: w 2010 roku było ich 406, w listopadzie 2025 już tylko 305.

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W tym roku NFZ otrzymał informacje o porodach z 283 oddziałów ginekologiczno-położniczych, a w tym roku 8 oddziałów ginekologiczno-położniczych zaprzestało działalności - poinformował w środę Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnej liczby porodówek oraz otwieranych pokoi narodzin.

"Od pierwszego czerwca br. w szpitalu w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) działa pierwszy interwencyjny punkt położniczy. Kolejne szpitale przymierzają się do utworzenia takich punktów, ale o szczegółach będziemy mogli mówić wówczas, gdy będzie podpisana umowa, tak jak w szpitalu w Wągrowcu" - napisała Jolanta Zarzycka z biura komunikacji funduszu.

Rozporządzenie ministra zdrowia

31 stycznia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zakładające, że porody będą mogły się odbywać pod opieką położnej w szpitalach bez porodówek, które są oddalone o ponad 25 km od najbliższego szpitala z oddziałem położniczo-ginekologicznym.

W związku z sytuacją demograficzną - rodzi się coraz mniej Polaków - systematycznie spada liczba porodówek. W 2010 roku było ich 406, w listopadzie 2025 roku 305 - informowało Ministerstwo Zdrowia w lutym na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjenta.

Z danych GUS wynika, że 2025 r. urodziło się 238 tys. dzieci. Rok wcześniej prawie 252 tys.; w roku 2023 - 272 tys.; w 2022 r. - 305 tys. Dla porównania podczas wyżu demograficznego w latach 80. rodziło się w Polsce ponad 700 tys. dzieci rocznie.