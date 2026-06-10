Francuskie media i prokuratura informują o szokujących wydarzeniach w aglomeracji Paryża. W środę w departamencie Dolina Marny zatrzymano aż jedenaście osób. Wszyscy są podejrzani o udział w gwałcie zbiorowym na osobie nieletniej, a także o filmowanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej.

11 osób zatrzymanych pod Paryżem (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

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Prokuratura w Creteil, która prowadzi śledztwo, potwierdziła zatrzymania, ale nie ujawniła szczegółowych danych dotyczących wieku ofiary ani podejrzanych. Według dziennika "Le Parisien" zatrzymani urodzili się w latach 2006-2009.

Jak podaje agencja AFP, powołując się na źródła policyjne, ofiara miała mniej niż 15 lat. Według ustaleń śledczych, dziewczynka była systematycznie gwałcona, a sprawcy dodatkowo nagrywali swoje przestępstwa i rozpowszechniali nagrania w sieci.

Zatrzymania

Do zatrzymań doszło we wtorkowy poranek w miejscowościach Creteil i Boneuil-sur-Marne, położonych na południowy wschód od Paryża. Wszystkich 11 podejrzanych trafiło do aresztu. Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących przebiegu śledztwa, ale wiadomo, że sprawa dotyczy wydarzeń z przełomu 2023 i 2024 roku.