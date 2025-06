Kucharski ostro o Lewandowskim: to jest koniec

W Popołudniowej rozmowie RMF FM gościem był Cezary Kucharski, w przeszłości piłkarz m.in. Legii Warszawa, który po zakończeniu sportowej kariery został agentem piłkarskim. W swoim czasie współpracował z Robertem Lewandowskim. Kucharski odniósł się do przyszłości Roberta Lewandowskiego w narodowej kadrze.

Moim zdaniem to jest koniec Roberta Lewandowskiego w kadrze. Trudno odwrócić to, co się wydarzyło. Trudno zapomnieć o wypowiedzianych słowach. Nie wyobrażam sobie, żeby Michał Probierz powołał Roberta i wszystko będzie w porządku - stwierdził na antenie radia. Dopytywany o to, jaki obstawia wynik spotkania z Finlandią, jaki we wtorek rozegra Polska w Helsinkach był dobrej myśli. Wygramy 1:0 - wskazał.

"Zabawa w piaskownicy"

Były agent piłkarza Barcelony nie szczędził gorzkich słów pod jego adresem. Reakcja Roberta Lewandowskiego na decyzje trenera to jest trochę zabawa w piaskownicy - stwierdził. Tekst jest w trakcie aktualizacji. Tu niedługo pojawi się pełne omówienie rozmowy.

