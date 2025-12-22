Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Zapytamy go m.in. o to, czy Jacek Kurski powinien zostać usunięty z partii.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział powołanie nowych pełnomocników w największych spółkach Skarbu Państwa, którzy mają zbadać nieprawidłowości z czasów rządów PiS. Czy Jacek Sasin, były szef MAP, obawia się tych kontroli?

W ciągu dwóch lat sprawowania władzy przez rząd Donalda Tuska kapitalizacja notowanych na GPW spółek Skarbu Państwa wzrosła z 240,6 mld zł do 369,5 mld zł, czyli o ponad 50 proc. Licząc od wyborów z 15 października 2023 r., wzrost sięga niemal 70 proc. - wyliczyła "Rzeczpospolita". Czy takie dane można uznać za sukces?

Sąd odroczył do połowy stycznia posiedzenie w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Czy to porażka Waldemara Żurka?

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

