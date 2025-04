Dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska, będzie w środę gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Porozmawiamy m.in. o decyzji Rady Polityki Pieniężnej ws. wysokości stóp procentowych oraz zapowiedzi wprowadzenia ceł wzajemnych przez Donalda Trumpa na wszystkie kraje, z którymi USA utrzymują stosunki handlowe.

Dr Jakub Borowski, główny ekonomista banku Credit Agricole Bank Polska, SGH / Jakub Rutka / RMF24

W dniach 1-2 kwietnia odbywa się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych w Polsce. Z dr. Jakubem Borowskim porozmawiamy o decyzji RPP oraz o inflacji.

W rozmowie poruszymy także kwestię wprowadzenia przez Donalda Trumpa ceł wzajemnych, mających objąć wszystkie kraje, z którymi USA utrzymują stosunki handlowe. Zapytamy, jak decyzje prezydenta USA wpływają na europejskie portfele oraz co oznaczają dla Polski.

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.