Ryszard Cyba, skazany w 2010 r. na dożywocie za zabójstwo polityka PiS Marka Rosiaka, opuścił szpital psychiatryczny w zakładzie karnym w Częstochowie i trafił do jednego z domów pomocy społecznej. Mężczyźnie bezterminowo zawieszono odbywanie kary ze względu na stan zdrowia psychicznego. Sprzeczny sygnał co do jego obecnej lokalizacji wysłało jednak Ministerstwo Zdrowia, informując w środę, że Cyba przebywa na oddziale psychiatrii sądowej.

Ryszard Cyba na sali sądowej w Łodzi. 20.12.2011 r. / Grzegorz Michałowski / PAP Orzeczenie wydał Sąd Rejonowy w Człuchowie w Pomorskiem. Decyzja podjęta na wniosek częstochowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została wydana jeszcze 19 marca - powiedziała dziennikarzowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie sędzia Tamara Kulczewska z Sądu Okręgowego w Słupsku. (Sąd - red.) wydał postanowienie zabezpieczające, żeby umieścić pana Ryszarda Cybę w DPS-ie, nie wskazując adresu tej placówki, rodzaju - wytłumaczyła. Decyzja w sprawie opuszczenia oddziału szpitalnego przez Ryszarda Cybę dotarła do Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia Grzegorz Gała stwierdził, że jego jednostkę interesuje tylko informacja o tym, gdzie aktualnie przebywa skazany. Jej wykonanie zlecono ośrodkowi pomocy społecznej. Tenże ośrodek pomocy społecznej wykonał ją dzisiaj albo wczoraj, tego nie wiemy. Dzisiaj dostaliśmy informację - powiedział sędzia. Jak dodał, Ryszard Cyba jest w DPS-ie, który nie znajduje się na terenie powiatu człuchowskiego. Informacje resortu zdrowia Innymi informacjami na temat miejsce przebywania zabójcy podało w środę Ministerstwo Zdrowia. "Ministerstwo Zdrowia informuje, że Ryszard Cyba przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Współpracujemy w tym zakresie z Ministerstwem Sprawiedliwości" - napisał resort w serwisie X. "Całkowite zaburzenie świadomości" Całkowita dezorientacja, całkowite zaburzenie świadomości - to jest osoba, która - mówiąc potocznie - jest bez kontaktu z rzeczywistością - mówiła o stanie zdrowia Ryszarda Cyby w trakcie wtorkowej konferencji wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. Jeżeli stan zdrowia skazanego na dożywocie Ryszarda Cyby się poprawi, to wróci do zakładu karnego - zaznaczono. 14 lat temu zabił działacza PiS Do zabójstwa Marka Rosiaka i ranienia Pawła Kowalskiego doszło przy ul. Sienkiewicza 61 w centrum Łodzi 19 października 2010 roku - w biurze poselskim posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego oraz posła na Sejm RP Jarosława Jagiełły. Mężczyzna, który wtargnął do biura, zabił Marka Rosiaka. Oddał w jego kierunku strzały z broni palnej. Ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji, Jerzy Miller, informował wtedy, że było to 8 strzałów - cała zawartość magazynka. Cztery z nich trafiły w Rosiaka, który zmarł na miejscu. W grudniu 2011 r. Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Ryszarda Cybę na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 30 latach odbywania kary. W kwietniu 2012 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał ten wyrok w mocy. Skazując 63-letniego wtedy Cybę na dożywocie, sąd uznał, iż działał on z motywacji zasługującej na szczególne potępienie i kierował się motywami politycznymi. Z informacji przekazanych we wtorek przez Służbę Więzienną i Sąd Okręgowy w Łodzi wynika, że w marcu 2025 r. mężczyzna został zwolniony z zakładu karnego i ze względu na stan zdrowia trafił do szpitala psychiatrycznego. Zobacz również: Wrocławski Streetbus okrążył Ziemię. Ile osób skorzystało z pomocy?

